Wasch- und Spülmittel zum nachfüllen: In diesen Rossmann-Filialen gibt es die Stationen

Wasch- und Spülmittel nachzufüllen statt es jedes Mal in neuen Plastikflaschen zu kaufen, diese Möglichkeit bietet die Drogeriemarkt-Kette Rossmann ab Oktober in fünf deutschen Märkten. “Diese umweltverträgliche Alternative zum Nachfüllen könnte eine gute Möglichkeit sein, Plastik einzusparen”, sagt Raoul Roßmann, Geschäftsführung Einkauf und Marketing. Konkurrent dm testet bereits seit August in drei Märkten in Hamburg und Karlsruhe Nachfüllstationen, aus denen Kundinnen und Kunden selbst Duschgel der Marke Nivea zapfen.

Erst einmal nur ein Test

Mit den Nachfüllstationen will Rossmann Kundinnen und Kunden erreichen, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Ob und wann das Konzept deutschlandweit umgesetzt werden könnte, darüber gibt es laut einem Sprecher des Unternehmens auf RND-Anfrage noch keine Informationen. “Schließlich handelt es sich um einen Test”, betont er.

In vier Städten dürfen Menschen fortan Wasch- und Spülmittel bei der Drogerie-Kette nachfüllen. Die teilnehmenden Märkte liegen in:

Hannover: Lister Meile 61

Hannover: Limmerstraße 15-17

Köln: Berliner Straße 52

Münster: Ludgeristraße 54

München: Rosenkavalierplatz 12

Diese Märkte seien nach einer Reihe von Kriterien ausgewählt worden, teilt ein Sprecher von Rossmann mit. “Zum Beispiel muss die entsprechende Fläche vorhanden sein und das Modul ohne großen Aufwand auf der Verkaufsfläche integriert werden können”, sagt er. Da das Handling der Nachfüllstation mit zusätzlicher Arbeit verbunden sei, habe die Geschäftsleitung auch die personelle Situation und die Bereitschaft der Kollegen vor Ort bei der Auswahl berücksichtigt.

Das angebotene Wasch- und Spülmittel stammt von der Marke “Love Nature”, die zu Henkel gehört. Die zugehörigen Flaschen bestehen laut Rossmann vollständig aus recyceltem Plastik. “Unsere ‘Love Nature’-Wasch- und Reinigungsmittel bestehen zu einem sehr hohen Anteil aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, sind vegan und tragen das EU-Ecolabel für umweltverträgliche Produkte”, sagt Vera Diel, die verantwortlich für die Marke “Love Nature” ist.

EU-Ecolabel kriegt gute Bewertungen

“Das EU-Ecolabel konzentriert sich auf die Umweltfreundlichkeit der Produkte und Dienstleistungen”, steht auf der Webseite des Labels. Als freiwillige Kennzeichnung ginge es weit über die gesetzlichen Vorschriften voraus. Laut der Nachhaltigkeitsplattform Utopia.de ist das Siegel sehr empfehlenswert. Sein Fokus liege auf einem geringen Einsatz von Chemikalien, einem niedrigen Energie- und Wasserverbrauch, geringen Luftemissionen und dem Reduzieren von Abfall durch Recycling. Auch die Webseite Siegelklarheit.de der deutschen Bundesregierung empfiehlt das EU-Ecolabel als besonders glaubwürdig und umweltfreundlich. Nur bei der Sozialverträglichkeit gebe es Nachbesserungsbedarf.

Neu ist das Konzept indes nicht: In Unverpackt-Läden füllen Verbraucher schon seit Jahren nicht nur Lebensmittel, sondern auch Reiniger oder Shampoo in mitgebrachte Gefäße. Sollte sich die Nachfüllstationen bei Rossmann und dm etablieren, würden unverpackte Reinigungsmittel allerdings fortan einer breiten Masse zur Verfügung stehen.

Erst einmal soll der Test aber Auskunft darüber geben, wie gut das Handling der Anlagen funktioniert und wie hoch die Nachfrage der Kundinnen und Kunden ist. In tschechischen Märkten testet Rossmann schon seit Ende vergangenen Jahres Nachfüllstationen für Wasch- und Reinigungsmittel.