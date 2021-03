VW will Schadensersatz von Top-Managern: Ein Signal an alle Vorstände

Anzeige

Nach fünfeinhalb Jahren ist der Dieselskandal für einen weiteren Superlativ gut. VW nimmt gleich ein halbes Dutzend ehemalige Spitzenleute in die Haftung für den Betrug, der den Konzern an den Rand des Abgrunds führte. Es will einem kein vergleichbarer Fall einfallen, was vor allem einen Grund hat: Andere Unternehmen sind nach Fällen kollektiven Versagens zusammengebrochen - VW hat überlebt und, wie es im Moment aussieht, eine gute Zukunft.

Damit die nicht wieder aufs falsche Gleis führt, ist es auch für VW selbst wichtig, die Wurzeln des Skandals und die Verantwortlichkeiten klar zu benennen. Der Aufsichtsrat und vor allem der aktuelle Vorstand hätten sich das aus vielen Gründen sicher gern erspart: Die Forderung nach Schadensersatz holt ein erledigt gehofftes Thema wieder an die Oberfläche. Es geht zum Teil um ehemalige Kollegen, Weggefährten, Vorgesetzte. Der Streit mit ihnen kann die Öffentlichkeit noch oft beschäftigen, und niemand weiß, was sie erzählen werden, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Die Aufklärung läuft ohnehin schon vor diversen Gerichten. Und auch wenn es durchweg um mehrfache Millionäre geht: Den entstandenen Schaden können sie nicht ansatzweise ersetzen.

VW muss einen Fehler korrigieren

Also einfach Ruhe halten, bis Gras drüber wächst? Nein, zum Glück geht das schon aus rechtlichen Gründen nicht. Besteht eine berechtigte Forderung - und zu diesem Schluss kommen die Anwälte nach jahrelangen Ermittlungen - muss sie auch eingetrieben werden. Ein weiteres Argument für die Klärung: Es geht nicht nur um ein paar Manager, sondern um ein System. Die ehemaligen Vorstände spielten darin unterschiedliche Rollen, waren Teil einer abgehobenen Ingenieurswelt oder treue Zöglinge des Apparats - und keiner für sich genommen ein Problem. Das wurden sie erst gemeinsam und in diesem Umfeld. Wenn sich ein Konzern das nicht bewusst macht und ändert, ist ihm nicht zu helfen.

Und schließlich ist noch ein Fehler zu korrigieren - stellvertretend für viele ähnliche Vorgänge in deutschen Konzernen: In den wilden Tagen des September 2015 wurde Martin Winterkorn mit freundlichen Worten verabschiedet. Er habe „keine Kenntnis von der Manipulation von Abgaswerten“ gehabt, hieß es damals. Jetzt hat sich der Aufsichtsrat selbst widerlegt - ohne ein Wort über die damalige Ehrenerklärung zu verlieren. Es war das übliche Vorgehen, wenn Konzerne eigenes Versagen kaschieren wollen - verlogen und teuer, aber glatt, schnell und relativ friedlich. Es sind solche Golden Handshakes, die dem Ansehen der Wirtschaft und ihrer Spitzenleute mehr schaden als die Millionengehälter davor. Deshalb sollte die Aufarbeitung bei VW auch ein Signal an alle sein, die Vollkaskoversorgung der Vorstände zu beenden. Wer für Verantwortung hoch bezahlt wird, soll sie dann auch finanziell tragen.