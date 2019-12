VW rutscht ab: Das sind die 25 beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands

Anzeige

Porsche ist der beliebteste Arbeitgeber Deutschlands - und damit als einziger Automobilhersteller in Deutschland in den Top 5 der beliebtesten Arbeitgeber. Volkswagen, Daimler und BMW verschlechterten sich hingegen deutlich. Das zeigt die jüngste Befragung zu den "Best Places To Work" des Jobportals Glassdoor.

So rutschte Volkswagen von Platz 13 auf Platz 22 ab, BMW vom siebten auf den 12. Rang und Daimler immerhin vom vierten auf den sechsten Rang. Porsche stieg hingegen neu in das Ranking ein und landete direkt auf dem ersten Platz.

Auch Zulieferer schwächeln

Auch Zulieferer wie Continental (von 10 auf 17) und MHP (von 9 auf 24) verschlechterten sich deutlich. Bosch hielt sich hingegen auf Rang 3, die ZF-Gruppe auf Rang 11. Zuletzt hatten weitere Studien darauf hingedeutet, dass die Automobil-Industrie als Arbeitgeber an Attraktivität verliert.

Für die Erhebung hat Glassdoor Beschäftigte der Unternehmen gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitgeber sind - wobei die Daten zusätzlich gemittelt und auf Konsistenz überprüft wurden. Durchgeführt wurde die Erhebung nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Großbritannien, Frankreich und Kanada sowie erstmalig in Brasilien, Mexiko, Argentinien und Singapur. Für jedes Land wurde ein eigenes Ranking erstellt.

Das Ranking für Deutschland

(In Klammern die Platzierung vom Vorjahr)

Porsche (-) Infineon Technologies (2) Robert Bosch (3) McKinsey & Company (-) SAP (1) Daimler (4) Europäische Zentralbank (-) Airbus (19) Capgemini (14) Siemens Healthineers (-) ZF Group (-) BMW (7) Siemens (11) PUMA (-) Max-Planck-Gesellschaft (25) Bayer (15) Continental (10) Roche (-) Salesforce (-) Fraunhofer Gesellschaft (6) Delivery Hero (-) Volkswagen (13) Microsoft (-) MHP - A Porsche Company (-) Deutsche Telekom (-)

SAP weltweit Spitze

Auch wenn sich SAP in Deutschland etwas verschlechtert hat - das Unternehmen kommt laut Glassdoor international sehr gut an. Der IT-Konzern aus Walldorf ist außer Microsoft das einzige Unternehmen, dass auch bei den weltweiten Glassdoor-Rankings in allen beteiligten sieben Ländern in die Top 25 kam, wie Glassdoor schreibt.

Damit trotzt SAP auch dem internationalen Branchentrend. Besonders in den USA verschlechterten sich viele Tech-Giganten im Vergleich zum Vorjahr. Google und Linkedin haben leicht an Boden verloren und landen auf den Plätzen 11 (8 im Vorjahr) und 12 (6 im Vorjahr). Gleichzeitig rutscht Facebook weiter ab: vom 7. auf den 23. Rang. Vor zwei Jahren konnte das Social Media-Unternehmen noch den Sieg bei “Best Places to Work” davontragen.