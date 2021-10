VW-Bericht: Dafür ist Mitarbeitern 2021 gekündigt worden

Anzeige

Wolfsburg/Hannover/Berlin. VW hat einen aktuellen Bericht über die Vergehen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im ersten Halbjahr 2021 vorgelegt. Wie die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ berichtet, gehen bei weltweit 496.000 Beschäftigten daraus 424 Entlassungen und 2967 Abmahnungen hervor. Am häufigsten ist Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen demnach wegen unentschuldigter Fehltage (173) gekündigt worden. Auch wegen Diebstahl (65) und Nichterbringung von Arbeitsleistung (57) habe es öfter Entlassungen gegeben.

Außerdem hätten in 41 Fällen Beschäftigte gegen das Drogen- und Alkoholverbot am Arbeitsplatz verstoßen. 24-mal tauchen in der Statistik Störungen des Betriebsfriedens auf. Darunter fallen etwa Tätlichkeiten, Drohungen oder Beleidigungen. Selten kam es überdies zu Fällen von sexueller Belästigung (6) und Rufschädigung durch frauenfeindliche oder rassistische Posts in sozialen Medien (2).

Die Statistik zum „Fehlverhalten in der Belegschaft und zu entsprechenden Sanktionsmaßnahmen“ erscheint jedes halbe Jahr. Der Konzern will damit nach außen zeigen und sichtbar machen, dass er Fehlverhalten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen konsequent bestraft. „Ziel der halbjährlichen internen Veröffentlichung ist es zu zeigen, dass sich der Erfolg des Unternehmens nur auf faires, kundenorientiertes und gesetzeskonformes Verhalten gründen kann“, schrieb Volkswagen dem WAZ-Bericht zufolge. Die Zahl der erfassten Gesellschaften des Konzerns stieg in diesem Jahr von 62 auf 111.