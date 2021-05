Vor Tarifrunde am Montag: Deutsche Bahn kündigt Angebot an

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Deutsche Bahn (DB) hat für die nächste Tarifrunde mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an diesem Montag ein Angebot angekündigt. „Wir legen ein Angebot vor, das hilft, die Corona-Schäden zu bewältigen und die Interessen der Beschäftigten zu wahren“, teilte Personalvorstand Martin Seiler am Sonntag mit. Details wurden nicht genannt. „Im Gegenzug erwarten wir, dass die GDL-Spitze von ihren realitätsfernen Forderungen abrückt.“ Bei der GDL war bis zum Nachmittag zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Beide Seiten kommen am Montag zur dritten Verhandlungsrunde in Berlin zusammen. Die GDL hatte schon für das zweite Treffen Ende April ein Angebot der Arbeitgeberseite verlangt. Die Gewerkschaft selbst hat einen 58 Punkte umfassenden Forderungskatalog vorgelegt. Dazu gehören 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie in Höhe von 1300 Euro.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

„Vor allem kommt für uns nicht in Frage, dass die Eisenbahner die Zeche für die schlechten Bilanzen zahlen sollen“, hatte GDL-Chef Claus Weselsky nach der zweiten Runde mitgeteilt. „Verbesserungen müssen her. Keine Träume und Utopien.“

Anzeige

Deutsche Bahn leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie

Der Konzern verweist in den Verhandlungen auf die finanziellen Probleme des Unternehmens aufgrund der Corona-Krise. Die Bahn hatte im vergangenen Jahr einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro eingefahren. Mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gab es bereits im September 2020 einen Abschluss, der unter anderem 1,5 Prozent mehr Geld ab 2022 vorsieht. Dafür hat die Bahn eine Beschäftigungsgarantie ausgesprochen.