“Von Clowns entwickelt”: Wie Boeing-Mitarbeiter über 737 Max spotten

Anzeige

Anzeige

New York. Mitarbeiter von Boeing wussten von Problemen mit Flugsimulatoren für das Modell 737 Max und versuchten offenbar, diese vor der US-Aufsichtsbehörde zu verheimlichen. Dies ging aus internen Dokumenten des US-Flugzeugherstellers hervor, die vergangenen Monat an die Flugbehörde FAA und das Parlament übergeben wurden und am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Angestellter schrieb: Würde Familie nicht mit einer 737 Max fliegen lassen

In internen Mitteilungen schrieben Boeing-Mitarbeiter darüber, Behördenmitarbeiter bezüglich Problemen mit den Simulatoren in die Irre zu führen. Ein Angestellter schrieb einem Kollegen, er würde seine Familie nicht mit einer 737 Max fliegen lassen. "Dieses Flugzeug wurde von Clowns entworfen, die wiederum von Affen beaufsichtigt wurden", meinte ein Mitarbeiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Boeing kommentierte, die Mitteilungen würfen Fragen bezüglich der Interaktion des Unternehmens mit der FAA bei der Zulassung der Simulatoren auf. Boeing glaube gleichwohl, dass die Geräte richtig funktionierten. "Diese Kommunikationen spiegeln nicht das Unternehmen wider, das wir sind und sein müssen, und sie sind vollkommen unakzeptabel", hieß es in einer Stellungnahme von Boeing.

ZUM THEMA Abschlussbericht ist da: Deshalb stürzte die Boeing 737 von Lion Air ab

Anzeige

737 Max: Bei zwei Abstürzen kamen 346 Menschen ums Leben

Die Flugzeuge des Modells 737 Max müssen seit März auf dem Boden bleiben, nachdem bei zwei Abstürzen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen.

Anzeige

Ein FAA-Sprecher teilte mit, die Simulatoren seien in den vergangenen sechs Monaten drei Mal überprüft worden. "Jegliche möglichen Sicherheitsmängel, die in den Dokumenten identifiziert wurden, sind angegangen worden", schrieb er.

RND/AP