Virus wirft Dax immer weiter zurück

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben vor dem Wochenende wegen des Coronavirus das Handtuch geworfen. Nach einer schwachen Eröffnung weitete der Dax am Freitag die Verluste immer mehr aus. Zuletzt büßte der Leitindex rund vier Prozent auf 11 470,27 Punkte ein und fiel auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von mehr als drei Prozent ab.

Auch für den Aktienhandel in New York werden weitere Verluste prognostiziert. Aus Furcht vor zunehmenden konjunkturellen Risiken durch das Virus entscheiden sich Anleger gegen Aktien und für als sicher geltende Anlagemöglichkeiten: Kurse von Bundesanleihen und der Goldpreis stiegen am Freitag stark. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel büßte am Freitag gut vier Prozent auf 24 615,88 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel ebenfalls um mehr als vier Prozent.

DAX:

Lufthansa und MTU sind die größten Verlierer

Mit den Aktien der Lufthansa und des Triebwerkherstellers MTU waren zwei Titel unter den größten Dax-Verlierern, deren Aktivitäten besonders unter der Epidemie leiden dürften. Beide Aktien verloren mehr als fünf Prozent. Zu den größten Verlierern im MDax der mittelgroßen Börsentitel zählten Fraport und CTS Eventim, sie büßten mehr als sechs Prozent ein. Die Geschäfte des Flughafenbetreibers und des Ticketvermarkters dürften ebenso unter der Epidemie leiden.

Im Vergleich zur Vorwoche scheint der DAX aktuell aber glimpflicher davon zu kommen: Da hatte der Aktienindex in fünf Handelstagen noch mehr als 10 Prozent nachgegeben. In dieser Woche hatten mehrere Notenbank, darunter die amerikanische FED, Zinssenkungen zur Belebung der Konjunktur angekündigt.

RND/dpa/hö