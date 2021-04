Vier neue Pop-Up-Stores: Tesla baut sein Filialnetz in Deutschland aus

Anzeige

Der Autobauer Tesla erweitert sein Filialnetz in Deutschland um vier weitere Standorte in Duisburg, Freiburg, Rostock und Neu-Ulm. Dabei handelt es sich laut Tesla-Webseite um sogenannte Pop-Up-Stores, also kleine Filialen ohne Autoausstellung.

Hier können Kunden zwar nicht die ganze Palette der Tesla-Flotte besichtigen, dafür aber im Vorfeld per Kontaktformular vereinbarte Probefahrten machen oder sich beraten lassen. Auf Instagram postete der Fan Verein „Tesla Fahrer und Freunde“ am Freitag bereits Fotos von den neuen Standorten.

Insgesamt betreibt der E-Auto-Hersteller 27 Filialen in Deutschland. Außerdem plant das Unternehmen, schon im Sommer dieses Jahres die Produktion in der „Giga-Factory“ in Brandenburg aufnehmen. Hier sollen mit der Zeit 500.000 Autos pro Jahr gefertigt werden.