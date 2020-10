Verletzungsgefahr: Aldi ruft Käse in ganz Deutschland zurück

Anzeige

Wiesbaden. Wie das Portal „Produktwarnung.eu“ mitteilt, ruft das Unternehmen Fromages d’Europe verschiedene Käse Artikel zurück, die bei Aldi Nord und Aldi Süd in ganz Deutschland verkauft werden. Betroffen sind die Artikel „Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse“ und „Coq de France Französischer Schnittkäse“.

Das Unternehmen teilte mit, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass in den Produkten metallischer Abrieb enthalten ist. Aufgrund eines technischen Defekts an einer Verpackungsmaschine, könnten die Fremdkörper in den Käse gelangt sein - und sind nicht ungefährlich. Metallische Fremdkörper dieser Art können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen. Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte daher nicht mehr verwenden und dem Handel zurückbringen.

Betroffen sind die Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 16.12.2020 - die Angaben sind auf der Rückseite der Verpackung zu finden. Dabei handelt es sich nur um den französischen Schnittkäse der genannten Mindesthaltbarkeitsdaten. Andere Produkte der Marken Coq de France und Roi de Trèfle werden nicht zurückgerufen.

Folgende Produkte sind betroffen:

Vertrieben durch ALDI Nord und ALDI SÜD (Inverkehrbringer: FDE)

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Grand Légère 200 Grammm

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Grand Classique 200 Gramm

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Kürbiskerne 200 Gramm

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Grand Caractère 200 Gramm

Roi de Trèfle Französischer Schnittkäse Grand Mediterran (früher: Mit Kräutern der Provence & Chili umhüllt) 180 Gramm

Vertrieben durch ALDI Nord (Inverkehrbringer: Fromagerie de Busseau)

Le Coq de France Französischer Schnittkäse Gourmet 200 Gramm

Le Coq de France Französischer Schnittkäse Caractère 200 Gamm

Le Coq de France Französischer Schnittkäse mit Kürbiskernen 200 Gramm

Le Coq de France Französischer Schnittkäse Mediterran 180 Gramm