Valentinstag 2021: Wo sind die Blumenläden geöffnet?

Lange sah es in ganz Deutschland nach einem Valentinstag mit geschlossenen Blumenläden aus. Doch in manchen Bundesländern dürfen Blumenläden pünktlich zum Tag der Liebe wieder öffnen – natürlich unter Auflagen. Aber auch in den Ländern, in denen die Fachgeschäfte geschlossen bleiben, können Sie noch an Rosen, Tulpen und Co. für Ihre Liebsten kommen.

In welchen Bundesländern sind die Blumenläden an Valentinstag geöffnet?

Einige Bundesländer haben beschlossen, dass Floristen unter Auflagen noch vor Valentinstag öffnen dürfen. Zu diesen Ländern gehören:

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Sachsen

Teilweise haben die Blumenläden in den betroffenen Regionen sogar an Valentinstag noch geöffnet – auch wenn der Tag der Liebe dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Sie sollten sich in jedem Fall informieren, ob und wie lange die Floristen in Ihrer Nähe am 14. Februar bedienen.

Wie komme ich an Rosen für Valentinstag, wenn die Geschäfte nicht geöffnet sind?

Auch wenn die Blumenläden in den restlichen Ländern noch geschlossen sind, können Sie noch Blumen besorgen – und zwar per „Click & Collect“. Das heißt, Sie müssen bei einem Floristen in Ihrer Nähe online oder per Telefon vorbestellen. So können Sie sich die Blumen liefern lassen oder auch abholen. Damit Sie noch einen Liefer- oder Abholtermin vor oder an Valentinstag bekommen, sollten Sie jedoch schnell sein und sich erkundigen, in welchen Läden das noch möglich ist. Hierfür können Sie sich auch in einem Gartencenter nachfragen, die ebenfalls Blumen und Pflanzen zur Abholung und Lieferung anbieten. Aber Achtung: Die Abholung am Valentinstag ist mancherorts – beispielsweise in Bayern – zeitlich begrenzt.

Ansonsten stehen Ihnen noch Supermärkte zur Verfügung. Aber auch hier war der Andrang – vor allem auf Rosen – besonders groß. Es ist also nicht mehr unbedingt damit zu rechnen, dass Sie hier noch traditionelle Valentinstagsblumen ergattern können.