USA: Es drohen vier weitere verlorene Jahre

Wer die Popularität von Donald Trump verstehen will, der sollte in die ländlichen Gegenden mitten in den USA reisen. Das hat gestern der Experte eines Thinktanks im Radio empfohlen. Begründung: Dort seien in der Mehrheit Menschen zu Hause, die wollten, dass alles so bleibe, wie es ist. Und in dieser Hinsicht hat sich Donald Trump als zuverlässig erwiesen.

Die Reaktionen in der Finanzwelt am Mittwoch spiegelten dieses Szenario. Die Ölpreise und die Aktien von Öl-Konzernen kletterten. Papiere von Firmen aus der Branche der Erneuerbaren Energien gaben nach. Und auch die hiesigen Autobauer mussten Einbußen hinnehmen. Dahinter steckt die Vermutung, dass das Thema Strafzölle für Pkw aus Europa wieder auf die Agenda kommt, wenn Trump weitermacht.

Trump schützt die heimischen Autobauer - und schadet ihnen damit

Protektionismus statt Erneuerung ist das dazugehörige Motto. So soll die US-Autobranche vor Konkurrenz geschützt werden. Flankierend hat der Präsident bereits durchgesetzt, dass Abgasstandards gesenkt werden, um Druck von den großen Drei - GM, Ford, Chrysler – zu nehmen, die bei modernen, elektrifizierten Antrieben heftig ins Hintertreffen geraten sind. Weitere Deregulierungen in puncto Umweltstandards sind zu erwarten.

Tatsächlich können die Unternehmen damit kurzfristig entlastet werden. Langfristig wird es ihnen schaden. Konkurrenten in Europa und Asien bringen mit großem Eifer die Elektromobilität voran – vor allem wegen strengerer staatlicher Vorgaben beim Abgas. Daraus werden Wettbewerbsvorteile gegenüber den US-Rivalen resultieren.

Klimaschutz bleibt auf der Strecke

Ähnlich ist es bei der Stromproduktion. Sonnenenergie ist schon jetzt die preiswerteste Erzeugungsform. Mit der von Trump verehrten Kohle lässt sich kein Staat mehr machen. Eine Politik die darauf setzt, dass alles so bleibt, wie es ist, führt zu weniger Wohlstand. Davon müssen auch die Menschen im Mittelwesten der USA überzeugt werden. Vier weitere verlorene Jahre drohen nun – nicht nur für die dringend notwendige Erneuerung der US-Wirtschaft, sondern auch für den Klimaschutz, der längst zum weltweit wichtigsten Politikfeld geworden ist.