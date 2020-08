USA: Arbeitslosenquote sinkt im Juli leicht – jede Woche eine Million neue Anträge

Anzeige

Washington. Die Erholung am US-Arbeitsmarkt setzt sich inmitten der Corona-Pandemie leicht gebremst fort. Die Arbeitslosenquote fiel im Juli von 11,1 im Vormonat auf 10,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Experten sehen die stockende Entwicklung als Folge der jüngsten Zunahme der Corona-Neuinfektionen in vielen Landesteilen.

Jede Woche eine Million neue Anträge

Wegen der Pandemie war die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten im April zunächst auf mehr als 14 Prozent geklettert – in den zwei Folgemonaten dann wieder gesunken. Vor der Krise hatte die Quote noch bei 3,5 Prozent gelegen.

Trotz der leichten Erholung in der größten Volkswirtschaft der Welt ist die Lage am US-Arbeitsmarkt weiterhin sehr angespannt. In der Woche bis einschließlich 1. August etwa stellten rund 1,2 Millionen Menschen einen Neuantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie Daten vom Donnerstag zeigten. Auch in den Vorwochen lag die Zahl der Neuanträge deutlich über einer Million.