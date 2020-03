US-Zinssenkung wegen Coronavirus stützt den Dax

Anzeige

Frankfurt/Main. Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) hat dem Dax am Dienstag nur kurzfristig zu einer weiteren deutlichen Erholung verholfen. Rasch bröckelte das zeitweise mehr als dreiprozentige Plus jedoch ab. Im Gefolge sehr schwacher US-Börsen büßte der deutsche Leitindex einen Großteil seiner Gewinne ein. Es gelang ihm nicht, sich über der wichtigen Marke von 12 000 Punkten zu halten.

Mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 11 985,39 Punkte ging das Börsenbarometer aus dem Tag. Charttechnisch betrachtet schloss der Dax damit den dritten Tag in Folge unterhalb der Linie, die seit Ende 2018 seinen übergeordneten Aufwärtstrend markiert. Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, hielt sich am Dienstag besser. Er schloss mit plus 2,17 Prozent auf 25 897,56 Zähler.

Die Finanzmärkte geimpft?

Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein sprach angesichts des Zinsschritts der Fed von einer "Grippeschutzimpfung" und lobte das energische Vorgehen der Notenbanker gegen etwaige schärfere Risiken für die Wirtschaft des Landes. "Auch die übrigen Notenbanken werden von sich hören lassen", erwartet er.

Allerdings gab es auch kritische Stimmen. So kommentierte Analyst David Madden von CMC Markets UK, dass die unerwartete Zinssenkung auch als Zeichen von Schwäche gewertet werden könne. Der Schritt “legt den Eindruck nahe, dass die US-Notenbank verzweifelt versucht, die weltweiten Aktienmärkte zufrieden zu stellen”, schrieb er. Zudem wurde am Markt auf die begleitenden Aussagen der Fed verwiesen. Die Begründung, dass sich durch das Coronavirus die Risiken für die US-Wirtschaft erheblich verändert hätten, beunruhige, hieß es.

Börsen drehen etwas ins Plus

Europaweit reagierten die Börsen ähnlich auf den Zinsschritt der Fed: Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, beendete den Tag mit einem Aufschlag von 0,99 Prozent auf 3371,97 Zähler. In Paris und London wurden Gewinne in ähnlicher Höhe verbucht. In den USA gab der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss etwas mehr als ein Prozent nach, und auch die Nasdaq-Börsen zeigten sich im Minus.

Unter den Einzeltiteln am deutschen Markt erholten sich solche Aktien überdurchschnittlich stark, die zuletzt besonders unter Druck geraten waren. So stiegen etwa die Lufthansa-Aktien um knapp 9 Prozent und die Papiere des Triebwerkherstellers MTU um rund 4 Prozent. Die Anteile der Deutschen Börse gewannen etwas mehr als 2 Prozent, nachdem die Investmentbank JPMorgan eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat.

