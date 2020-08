Uni-Absolventen von Corona-Krise hart getroffen - vor allem Jura- und BWL-Studenten betroffen

Anzeige

Die Corona-Krise trifft junge Menschen besonders hart. Auf dem Arbeitsmarkt verschärft sie so ohnehin bestehende Probleme. Nicht nur Geringqualifizierte haben es schwer - auch Hochschul-Absolventen sind beim Jobeinstieg zunehmend mit Problemen konfrontiert. Das ist das Ergebnis einer Studie des Prognos-Instituts im Auftrag der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

Die Studienautoren haben abgeschätzt, wie sich Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt entwickeln werden - jeweils mit und ohne Corona. Das Ergebnis: Der ohnehin zu erwartende Überhang an Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern vergrößert sich weiter. Gleichzeitig bleibt ein Engpass an Personen mit Berufsausbildung bestehen.

Die Arbeitslosigkeit steigt - Berufseinsteiger haben es schwer

Seit Beginn der Coronakrise ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland gestiegen, zuletzt auf etwa 2,9 Millionen Personen. Schon jetzt liege die Arbeitslosigkeit strukturell um 30 Prozent höher als ohne Krise, heißt es beim Prognos-Institut. Besonders betroffen seien davon Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren - also die Alterskohorte, die am Anfang ihres Berufslebens steht.

INSM will Berufsausbildung stärken

Trotz Corona werde sich mittel- und langfristig am Fachkräftemangel aber nichts ändern, so die Studienautoren. Die INSM fordert die Politik daher auf, mehr Studienplätze in Medizin zu schaffen und die Abbrecherquoten in ingenieurswissenschaftlichen Fächern zu senken. Außerdem müsse es mehr Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen ohne Berufsabschluss geben und die berufliche Ausbildung solle stärker als bisher gefördert werden.