Ungewisser US-Wahlausgang verschreckt Dax-Anleger

Frankfurt/Main. In einem von hoher Unsicherheit geprägten Markt angesichts des noch ungewissen Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl ist der Dax am Mittwoch abgetaucht. Statt der erhofften raschen Klarheit, wer der künftige Präsident der Vereinigten Staaten sein wird, herrscht nun weiter Ungewissheit. Die Investoren ziehen sich deshalb erst einmal zurück.

Im frühen Handel verlor der Dax mehr als 1,2 Prozent auf 11.951 Punkte. Der US-Dollar legte zudem im frühen Handel zu, auch die Futures für den US-Aktienmarkt zeigten sich positiv. Auch Öl tendierte stärker, die Renditen tiefer. Die stärkste Reaktion zeigte sich im US-Dollar, der so stark zulegte wie zuletzt im Juni.

Dax-Anleger brauchen starke Nerven

Am Wahltag war an den Börsen noch ein klarer Wahlsieg von Biden eingepreist worden. Am Mittwoch ist davon nichts mehr zu sehen. Zwar steht der endgültige Wahlsieger noch nicht fest, aber ein deutlicher demokratischer Sieg kann ausgeschlossen werden.

„Damit steigt zunächst die Wahrscheinlichkeit für das aus Kapitalmarktsicht schwierigste Szenario einer möglicherweise noch langen Auszählungsphase mit gegebenenfalls sogar juristischen Auseinandersetzungen zur Ermittlung des Wahlsiegers“, so die Einschätzung von Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Der Experte ergänzt: „Je länger diese andauert, umso größer wird die Verunsicherung über den politischen Kurs in den USA auf den Börsen lasten.“

Auch Paul Brain, Anlageexperte bei Newton Investment Management sieht das aktuelle Börsen-Szenario kritisch: „Solange das Ergebnis der US-Wahlen in der Schwebe bleibt, wird die Volatilität an den Finanzmärkten zunehmen. Der US-Dollar wird weiterhin unter der Unsicherheit leiden und die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen werden sinken. Wir erwarten auch, dass sich risikoreiche Anlagen schlechter entwickeln bis mehr Klarheit herrscht."

Präsident Donald Trump hatte in einer Rede schon angekündigt, dass er einen Wahlsieg Bidens nicht akzeptieren würde.