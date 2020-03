Uncle Ben's Reis: Rückruf wegen Metallsplitter in Kochbeutel von Langkornreis

Anzeige

Mars Food informiert über den Rückruf von Uncle Ben´s Original-Langkornreis im Kochbeutel (10 min, 1 kg). Das Unternehmen teilte mit, es könnte sein, dass sich in einigen Packungen des Produktes kleine Metallsplitter befinden.

Der Rückruf gilt laut dem Rückrufinternetportal produktwarnung.eu für Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.8.2022 und dem EAN-Code 5410673854001. Der EAN-Code steht auf der Unterseite der Packungen. Betroffen sind allerdings nur Edeka-Märkte in Baden-Württemberg.

Hersteller schaltet Hotline

Mars Food bittet Verbraucher, die das betroffene Produkt gekauft haben, dieses nicht zu verzehren. Stattdessen sollen sie sich an den Mars Food Kundenservice unter der Telefonnummer 04231-943280 (montags bis freitags, 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr) oder per E-Mail an kontakt@def.mars.com wenden.