Anzeige

Anzeige

Hannover. Mars Food ruft ausgewählte Chargen des “Uncle Ben’s Express Natur-Reis Basmati 220 Gramm” zurück. Das Unternehmen mit Sitz in Verden informierte, dass es möglich sei, dass sich Glas im Produkt befindet. Betroffene Produkte wurden aus dem Verkauf genommen.

ZUM THEMA Hersteller ruft Kreuzkümmel wegen möglichen Giftstoffs zurück

Reis von Uncle Ben’s: Diese Chargen sind vom Rückruf betroffen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wie Mars Food am Montag mitteilte, lautet der EAN-Code des Produkts: 5010034007499. Es sind folgende Mindetshaltbarkeitsdaten betroffen (auf der Produktrückseite zu finden):

17. November 2020

18. November 2020

8. Dezember 2020

8. Januar 2021

19. Januar 2021

1. und 2. Februar 2021

2. und 3. März 2021

16. März 2021

3. Mai 2021

24. und 25. Mai 2021

15. und 16. Juni 2021

19. Juli 2021

Sollten Verbraucher ein betroffenes Produkt mit dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, sollten sie dieses nicht verzehren. Sie werden außerdem gebeten, sich an den Kundenservice unter der Telefonnummer 04231 943280 E-Mail an kontakt@def.mars.com an Mars Foods zu wenden.