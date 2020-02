Umweltbonus: Höhere Kaufprämie für Elektroautos startet

Anzeige

Berlin. Käufer von Elektroautos bekommen jetzt deutlich mehr Geld vom Staat. Seit Mittwoch gilt die neue Kaufprämie für alle Fahrzeuge, die nach dem 4. November 2019 zugelassen wurden - für rein elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride.

Die Bundesregierung hatte die höhere Förderung bereits im vergangenen September in ihrem Klimaschutzprogramm beschlossen, das anschließende Verfahren unter Beteiligung der EU-Kommission zog sich aber hin. Erst in der vergangene Woche hatte Brüssel grünes Licht gegeben, am Dienstag wurde die Richtlinie im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Konkret steigt die Förderung für batterieelektrische Fahrzeuge bis zu einem Listenpreis von 40.000 Euro auf 6000 Euro. Für Autos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro liegt der Zuschuss künftig bei 5000 Euro. Für Plug-in-Hybride unter 40.000 Euro sind es 4500 Euro; bei einem Listenpreis über 40.000 Euro bekommen Käufer 3750 Euro. Die Industrie beteiligt sich zur Hälfte an dem sogenannten Umweltbonus.

