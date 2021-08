Umfrage: Jeder Dritte hat Verständnis für Streik der Lokführer

Ein Mann hält in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs ein Schild mit der Aufschrift "Dieser Betrieb wird bestreikt". Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zum Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Bereits ab Dienstagabend wurde der Güterverkehr bestreikt. Am Mittwoch begann ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur. © Quelle: Henning Kaiser/dpa