Die Anleger machen es sich zu leicht

Anzeige

Anzeige

Die Börsenwelt ist voller Weisheiten. Nicht zu verwechseln mit Weisheit – das ist etwas völlig anderes. Gern zitiert wird dieser Tage: „Kaufen, wenn die Kanonen donnern.“ Denn dann stürzen die Kurse, man kann billig einsteigen und später – zweiter Teil der Weisheit – „verkaufen, wenn die Violinen spielen“.

Das klingt so zwingend, dass sich viele gar nicht erst von ihren Papieren trennten und gleich auf die Kaufgelegenheit warteten. Die Spannungen mit Russland und schließlich der Angriff auf die Ukraine brachten die Märkte zwar unter Druck – aber Weitem nicht so, wie man es hätte erwarten können.

Gründe lassen sich finden. So werden sich die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts weitgehend auf den Energiesektor beschränken. Die bisher beschlossenen Sanktionen heben die Welt nicht aus den Angeln. Die US-Anleger verfolgen diesen Krieg buchstäblich aus der Distanz, und in China spielt er überhaupt keine Rolle.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Börsentechnisch also alles halb so wild? So einfach ist es nicht: Wer sich blind auf die Chancen des Kanonendonners verlässt, sollte bedenken, dass diese Weisheit rund zwei Jahrhunderte alt ist. Als der Bankier Carl Mayer von Rothschild sie verbreitete, war die Welt eine andere – militärisch, politisch und ökonomisch. Mit Sanktionen, Lieferketten, Rohstoffmärkten und Zahlungssystemen hat er sich nicht über die Maßen beschäftigt. Schon gar nicht mit Geldpolitik.

Die Notenbanken stecken im Dilemma, denn der Krieg verschärft zwei Probleme: Er dürfte durch steigende Energiepreise die Inflation hoch halten, gleichzeitig aber die Konjunktur bremsen. Geht also die Zinswende zur Bekämpfung der Inflation weiter oder wird sie mit Rücksicht auf die Konjunktur gebremst? So oder so: In dieser Krise können die Notenbanken wenig helfen.

Deshalb bleibt mehr Raum für böse Überraschungen, als an den Kursen bisher abzulesen ist. Aber auch dafür gibt es eine Weisheit, natürlich von Andrej Kostolany: „An der Börse ist alles möglich – auch das Gegenteil.“

Stefan Winter ist leitender Wirtschaftsredakteur des RND. Er schreibt an dieser Stelle wöchentlich über Börse, Finanzmarkt, Aufstieg und Fall der Kurse – und die Unternehmen dahinter.