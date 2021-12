Ukraine-Konflikt überschattet positives Russlandgeschäft deutscher Unternehmen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die wirtschaftliche Situation deutscher Unternehmen in Russland hat sich im abgelaufenen Jahr deutlich gegenüber 2020 verbessert. Eine Mehrheit von 52 Prozent sieht das Geschäftsklima im größten Flächenland der Erde positiv oder leicht positiv. Im vergangenen Wirtschaftsjahr, das stark durch die Corona-Krise beeinträchtig war, waren es nur zwölf Prozent. 84 Prozent der Firmen beurteilen ihre eigene Geschäftslage sehr gut bis befriedigend. Und auch der Ausblick ist positiv: 60 Prozent der Unternehmen rechnen 2022 mit einer positiven oder leicht positiven Geschäftsentwicklung.

Das geht aus der neuesten Umfrage zum Geschäftsklima in Russland hervor, die der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (OA) und die Deutsch-Russische Außenhandelskammer (AHK) am Donnerstag gemeinsam präsentierten. Die Umfragedaten basieren auf den Angaben von knapp 90 deutschen Unternehmen, die zusammen 50.000 Mitarbeiter in Russland beschäftigen und in diesem Jahr etwa 14 Milliarden Euro Umsatz erzielen. Die befragten Firmen repräsentieren einen breiten Branchenmix - vom Maschinen- und Anlagenbau, über die Land- und Ernährungswirtschaft bis hin zur Automobilindustrie und dem Groß- und Einzelhandel.

„Nach der Corona-Delle kehrt der Optimismus zurück“, sagte der Ost-Ausschussvorsitzende Oliver Hermes, räumte zugleich jedoch ein, dass die Umfrage aus dem November stamme und insofern nicht die dramatische Zuspitzung des Ukraine-Konflikts berücksichtige. „Das macht uns große Sorgen“, sagte Hermes, denn der entscheidende Faktor sei, dass Frieden in der Region herrsche.

Anzeige

Der OA wie auch die AHK sehen wegen der Bedrohung der Ukraine die Gefahr neuer massiver Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland. Wenn es etwa zum Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift käme, hätte das dramatische Auswirkungen und würde den bilateralen Handel massiv gefährden. Hermes: „Dann müssten unsere Firmen ihr Russlandgeschäft aus Ländern außerhalb der EU steuern.“

Anzeige

Sowohl Hermes als auch der AHK-Vorstandsvorsitzende Matthias Schepp hoffen, dass mit der neuen Bundesregierung wieder ein Dialog mit Moskau in Gang kommt. Die Politik müsse alles tun, um die Situation zu deeskalieren. Die Wirtschaft könne dabei helfen und Verbindungen und Vertrauen schaffen“, sagte Hermes.

Die AHK, die mit über 1000 Mitgliedern der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland ist, hat auch nach den größten Störfaktoren gefragt. Mit fast 40 Prozent rangieren hier die starken Wechselkursschwankungen des Rubel an erster Stelle. Gefolgt von den Sanktionen des Westens gegen Russland mit 39,5 Prozent und dem bürokratischen Aufwand im Russland-Geschäft, den 35 Prozent der Firmen kritisierten. Schepp nannte in diesem Zusammenhang ein neues Gesetz, dass ausländische Geschäftsleute verpflichtet, sich alle drei Monate einem „stundenlangen Medizintest“ zu unterziehen.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der Erlass, der nach Schepps Worten offenbar auf Gastarbeiter aus Zentralasien abziele, aber nach jetzigem Stand wohl für alle gelte, könne zu einem Exodus an fähigen Managern führen. „Das muss nachgebessert werden, wir versuchen, das vom Tisch zu kriegen“, sagte Schepp.

Wegen der aktuell hohen Energiepreise gaben in der Umfrage 44 Prozent der Firmen an, dass die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 sofort in Betrieb gehen sollte, auch wenn die finale Genehmigung noch aussteht. 32 Prozent wollen das Zertifizierungsverfahren abwarten, 22 Prozent sind für den Einbau eines Stoppmechanismus, falls Russland Energielieferungen als Druckmittel nutzt.