Wer in der Türkei künftig einen Pkw der deutschen Premiumhersteller fahren möchte, muss sehr tief in die Tasche greifen. Die türkische Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Sondersteuer für bestimmte Konsumgüter erhöht, die vor allem bei importierten Luxusfahrzeugen wirkt. Das berichtet das “Handelsblatt”.

220 Prozent an Luxusteuer

Dem Bericht zufolge steigt für Fahrzeuge über zwei Liter Hubraum und einer Bemessungsgrundlage von über 170.000 Lira (ca. 19.500 Euro) die Steuer von 160 auf 220 Prozent. Das bedeutet, der Käufer muss auf den Netto-Listenpreis noch einmal mehr als das Zweifache für die neu angesetzte Luxussteuer oben drauf zahlen. Zu guter Letzt kommt dann aber noch die aktuelle Mehrwertsteuer dazu, die derzeit in der Türkei bei 18 Prozent liegt.

Für Käufer bedeutet dies, dass beispielsweise eine hochpreisige deutsche Oberklasse mit einem Grundpreis (in Deutschland) von 90.000 Euro in der Türkei dank der seit 2002 existierenden Konsumsteuer namens “Özel Tüketim Vergisi” dann mehr als 260.000 Euro kostet. Da die Türkei seit Langem wirtschaftliche Probleme hat, wurde die Steuer schon seit dem Jahr 2017 regelmäßig erhöht, zuletzt nun am Montag per Präsidialdekret. Ausgenommen von der Steuer sind nur Kriegsveteranen und Menschen mit einer Behinderung.

Reine Elektrofahrzeuge deutlich niedriger besteuert

Wie das “Handelsblatt” weiter berichtet, werden Käufer von Hybridfahrzeugen von der Steuer nicht verschont, während für reine Elektrofahrzeuge deutlich weniger Steuern zu zahlen sind. Dem Bericht zufolge liegt die Steuer hier bei einer Motor-Leistung von 85 Kilowatt bei drei Prozent und bis 120 Kilowatt bei sieben Prozent, darüber wiederum bei 15 Prozent.

Mit der Erhöhung dürfte die Regierung um Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nur eines erreichen wollen: Die türkischen Verbraucher sollen lokal produzierte Autos von Fiat, Renault oder dem türkischen Hersteller Tofas kaufen und keine importierten Modelle.