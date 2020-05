Anzeige

Hannover. Der US-Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz hat in einem Interview vor den großen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise rund um den Globus gewarnt. Gegenüber dem “Handelsblatt" sagte der Amerikaner: “Die Schwere der Krise könnte ähnlich sein wie die der Großen Depression der 1930er-Jahre”. Der Spitzen-Ökonom sieht in der Coronakrise eine Zäsur, die den Kapitalismus und die Supermacht USA nachhaltig verändern werde.

Zugleich erwartet er von der aktuellen Corona-Pandemie tiefgreifende Folgen speziell für die USA. Die Krise, so Stiglitz gegenüber dem Handelsblatt, führe die fundamentalen Defizite im amerikanischen System vor Augen. So werde die Arbeitslosigkeit rasant ansteigen. Die wirtschaftlichen Folgen dürften auch an US-Präsident Donald Trump nicht spurlos vorbeigehen.

Nach Einschätzung von Stiglitz werde er im November nicht wiedergewählt: “Auch in dieser schlimmen Krise verwandelt Trump alles in eine PR-Show, verbreitet tagtäglich seine Lügen. Seine Anhänger mögen das vielleicht glauben. Aber das Virus hört nicht auf den Präsidenten”, wird der Nobelpreisträger vom Handelsblatt zitiert.

Neben den USA sieht Stiglitz auch Europa gefährdet. Die kommenden Wochen würden entscheidend sein für die Zukunft des europäischen Projekts, warnte Stiglitz und stellte klar, dass wenn die Europäische Union überleben wolle, sie Italien nachhaltig unterstützen müsse.

RND/casc

Anzeige