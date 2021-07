Trotz Umsatzsteigerung: Pinterest-Aktie bricht nach Quartalszahlen ein

Anzeige

San Francisco. Anleger schicken die Pinterest-Aktie in den Keller, nachdem der Foto-Dienst im vergangenen Quartal die Erwartungen bei der Nutzerzahl verfehlt hat. Die Aktie verlor im vorbörslichen Handel am Freitag zeitweise ein Fünftel ihres Werts. Pinterest teilte zuvor mit, die Zahl der mindestens einmal im Monat auf der Plattform aktiven Nutzerinnen und Nutzern sei binnen drei Monaten von 478 auf 454 Millionen zurückgegangen.

Zugleich steigerte Pinterest den Umsatz im Jahresvergleich um 125 Prozent auf 613 Millionen Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Unterm Strich gab es schwarze Zahlen von 69,4 Millionen Dollar nach einem Verlust von knapp 101 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Weniger Web-Nutzungen - doch die Zahl der App-Nutzenden ist gestiegen

Pinterest gehörte im vergangenen Jahr zu den Gewinnern der Corona-Pandemie: Mehr Menschen nutzten die App besonders in der Lockdown-Zeit. Bei Pinterest können Nutzerinnen und Nutzer Fotos aus dem Netz auf sogenannten Pinboards zu bestimmten Themen speichern - zum Beispiel wenn sie einen Urlaub planen oder ihr Zuhause umgestalten wollen. Pinterest versteht sich zudem als eine Art visuelle Suchmaschine, in der die Software ähnliche Objekte identifizieren kann. Auf Basis dieser Fähigkeiten will Pinterest seit einiger Zeit auch ein Geschäft als Plattform für Händler aufbauen. Die zentrale Erlösquelle ist Werbung.

Pinterest-Chef Ben Silberman sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage der Quartalszahlen, mit dem Abbau der Corona-Einschränkungen habe man vor allem weniger Nutzerinnen und Nutzern in der Web-Version verzeichnet. Mit ihnen mache Pinterest traditionell weniger Umsatz als mit denjenigen, die die App verwenden, betonte er. Die Zahl der App-Nutzenden sei dagegen gestiegen. Für das laufende Quartal gab Pinterest angesichts der unklaren Entwicklung rund um die Ausbreitung von Corona-Varianten keine Prognose für die Entwicklung der Nutzerzahlen ab.