Transportbranche schlägt Alarm: Kollaps der Lieferketten droht

Frankfurt. Leere Supermarktregale und geschlossene Tankstellen in Großbritannien machen es deutlich: Ohne Lkw-Fahrer läuft nichts. Auch Seeleute und Flugzeug-Crews werden gebraucht, um die globalen Warenströme in Gang zu halten. Jetzt haben internationale Transportverbände und Gewerkschaften in einem offenen Brief an die UN-Vollversammlung appelliert, die „humanitäre Krise“ in der Branche zu beheben und einen Zusammenbruch der Lieferketten zu verhindern.

Die Beschäftigten in den Lastwagen und Flugzeugen und auf den Schiffen hätten während der Pandemie den Welthandel am Laufen gehalten, und zwar unter widrigen Bedingungen, heißt es in dem Brief. So hätten 400.000 Seeleute über viele Wochen ihre Schiffe nicht verlassen können. Flugzeug-Crews hätten es mit uneinheitlichen Grenz- und Reisebestimmungen und Impfvorschriften zu tun gehabt.

Regierungen haben versagt

Lkw-Fahrer seien zu Tausenden gezwungen gewesen, oft wochenlang und unter unhygienischen Bedingungen an Grenzen zu warten. Den bei der UN versammelten Regierungen wird vorgeworfen, dass deren Verkehrsministerien nicht in der Lage gewesen seien, mit Gesundheitsministerien zusammenzuarbeiten, um die Lage der Transportarbeiter zu verbessern.

Der Brief wurde unterzeichnet von der Internationalen Luftfahrt Assoziation (IATA), von der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS), von der Internationalen Föderation der Transportarbeiter (ITF) und von der Internationalen Straßentransport-Union (IRU). Die vier Organisationen nehmen für sich in Anspruch für weltweit 65 Millionen Arbeitnehmer in 3,5 Millionen Unternehmen des Transportwesens zu sprechen.

Guy Ryder, Chef der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) betont: „Es ist enorm wichtig, dass die massiven Belastungen für die Beschäftigten, deren Familien und die Lieferketten verringert werden.“ Dieser Hilferuf dürfe nicht länger ignoriert werden.

Das Quartett warnt: Wenn sich die Lage nicht schnell verbessere, werde die Krise in der Branche nicht nur auf unbestimmte Zeit andauern, sondern noch mehr Not verursachen. Denn wegen der schlechten Behandlung der Beschäftigten, würden sich immer mehr Arbeitskräfte anderswo Jobs suchen. Lieferketten würden noch stärker unter Druck geraten, während die Nachfrage nach Transportdienstleistungen im Zuge der weltweiten wirtschaftlichen Erholung weiter anziehe.

In Großbritannien lässt sich wie in einem Labor beobachten, was der Arbeitskräftemangel bedeutet. In dem Land fehlt es nach dem Brexit an Lkw-Fahrern. Der allergrößte Teil kam früher aus Osteuropa. Die Fahrer sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Unter anderem wegen Corona gelang es nicht, ausreichend neue Trucker anzuheuern – auch weil Führerscheinprüfungen verschoben werden mussten. Jetzt fehlen auf der Insel rund 100.000 Frauen und Männer, die schwere Nutzfahrzeuge steuern können.

Das schlägt besonders bei der Versorgung mit Kraftstoff durch. Denn Tankstellen werden ausschließlich mit Brummies beliefert. Zahlreiche Stationen im Großraum London und in Süd-England mussten schließen, obwohl eigentlich ausreichend Sprit in den Tanklagern vorhanden ist. Die britische Regierung bemüht sich mittlerweile mit großen Anstrengungen um Abhilfe.

Es soll nun doch befristete Arbeitserlaubnisse für Fahrer aus Osteuropa geben. Die Regierung will auch Soldaten mit Lkw-Führerschein einsetzen. Gleichwohl bezweifelt der dortige Einzelhandelsverband, dass damit hinreichend Kapazitäten geschaffen werden können. Die Unternehmen sehen bereits das Weihnachtsgeschäft mit seinem deutlich erhöhten Absatzvolumen in Gefahr.

Britische Verhältnisse auch hierzulande

Indes warnte Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), schon kürzlich vor britischen Verhältnissen auch hierzulande. Er geht fest davon aus, dass „wir in Westeuropa die gleiche Situation haben werden – nur etwas zeitversetzt“. Ein Versorgungskollaps drohe. Auch in Deutschland fehlten zwischen 60.000 und 80.000 Fahrer. Zugleich gingen jedes Jahr etwa 30.000 Fahrer in Rente, aber nur 15.000 Nachwuchsleute rückten nach.

Die Ursache für diese Not? Das sind die Faktoren, die auch die vier Verbände in ihrem Brief an die UN beschreiben. Der Beruf des Lastwagenfahrers hat laut Engelhardt auch ohne Corona massiv an Attraktivität verloren. Immer längere Staus auf den Autobahnen, die schwierige Vereinbarkeit von Job und Familie. Es fehlt entlang der Fernstraßen an Parkplätzen, Duschen und akzeptablen Übernachtungsmöglichkeiten.

Schlechte Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer

Hinzu kommt ein brutaler Wettbewerb der Speditionen. Hiesige Unternehmen haben es mit Konkurrenten aus Osteuropa zu tun – sie erledigen in der EU inzwischen etwa vier von zehn Transporten. Auf den deutschen Autobahnen machen sie nach den Daten des Bundesamts für Güterverkehr ein Drittel des Fernverkehrs aus.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Fahrer meistens unterhalb des hiesigen Mindestlohns bezahlt werden. Oft sind sie monatelang in der EU unter widrigen Bedingungen unterwegs, der Lkw ist ihr zu Hause. Gewerkschafter sprechen von „organisierter Verantwortungslosigkeit“ und fordern strengere Regel und strengere Kontrollen.