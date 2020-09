Anzeige

Tesla-Chef Elon Musk ist in Grünheide (Brandenburg) auf der Baustelle für die Tesla-Gigafabrik eingetroffen. Zuvor hatte Musk sich mit Politikern getroffen, war zunächst zu Gast bei der CDU-Vorstandsklausur und traf Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD).

“Deutschland rocks”, sagte Musk bei der Ankunft in Grünheide. Er sei glücklich, dort zu sein. Grünheide sei “der ideale Ort, um die erste Gigafactory in Europa zu bauen”, so der Tesla-Chef, der alle Grünheider einlud, zur Eröffnungsfeier im nächsten Jahr zu kommen.

Darüber hinaus zeigte sich Musk offen für Vorschläge: “Wir sind offen für Kritik”, so der Tesla-Chef. “Wenn jemand Ideen hat, soll er sie gern vorbringen. Wir hören zu.” Die Möglichkeit für Bürger-Einwendungen wegen des Fabrikbaus endet an diesem Donnerstag um Mitternacht. Darauf hat das Umweltministerium am Mittwoch noch einmal hingewiesen.

Musk hatte am Wochenende seinen Deutschlandbesuch angekündigt. Die Gründe: Die Zusammenarbeit zwischen Tesla und dem deutschen Unternehmen CureVac, das an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus forscht.

Tesla soll einen “RNA-Drucker” für CureVac bauen. Und natürlich die Gigafactory in Grünheide.