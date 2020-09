Tesla-Chef Elon Musk auf Deutschland-Mission

Anzeige

Berlin/Grünheide. Tesla-Chef Elon Musk ist seit Montagabend in Deutschland. Am Sonntag war er von Los Angeles über das englische Doncaster in Großbritannien mit seinem Privatjet Gulfstream G650 zum Flughafen Hahn im Hunsrück geflogen. In der Eifel besuchte der Gründer des amerikanischen Elektroautobauers dann in Ort Prüm die Tesla-Tochter Grohmann Automation.

Der Hype um den Gründer des amerikanischen Elektroautobauers ist groß. Wann, wo und mit wem sich Elon Musk in Deutschland noch alles treffen wird, ist weiterhin unklar.

Der Tesla-Gründer hatte sich vor einem Abflug nach Deutschland am Sonntagabend auf Englisch bei Twitter sehr nebulös ausgedrückt: “Tesla baut als Nebenprojekt RNA-Mikrofabriken für Curevac und möglicherweise andere”, erklärte Musk. Deshalb und wegen der Fabrik “bin ich diese Woche auf dem Weg nach Deutschland”.

Musk hat Interese an Curevac

Am Dienstag war Musk in Tübingen bei Curevac, dem Biotech-Unternehmen, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet und an dem der Bund mit 300 Millionen Euro beteiligt ist und damit 23 Prozent der Anteile besitzt. Der Amerikaner plant offenbar den Einstieg in die Produktion eines Anti-Corona-Imfpstoffs, so teilte Musk es zumindest per Twitter mit.

Am heutigen Mittwoch soll es auch zu einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier kommen. Zudem wird er als Gast bei der Vorstandsklausur der Unions-Fraktion in Berlin erwartet, berichtet die BILD-Zeitung.

Musk wird in Brandenburg erwartet

Ebenso will Musk nach Grünheide bei Berlin kommen, um sich wegen des Baus der neuen Tesla-Elektroautofabrik zu erkundigen.

Spannend dürfte der Besuch von Elon Musk in Brandenburg auf jeden Fall werden. Der US-Elektroautobauer will vom Sommer nächsten Jahres an in Grünheide rund 500.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren, dafür sind etwa 12.000 Arbeitsplätze geplant.

Die komplette umweltrechtliche Genehmigung für das Projekt durch das Land Brandenburg steht aber noch aus, deshalb baut Tesla auf dem Gelände auf eigenes Risiko.