Tesla baut in Brandenburg und sucht schon Mitarbeiter - bis zu 10.000 Stellen?

Anzeige

Anzeige

Kaum hatte Elon Musk seine Überraschung bei der Veranstaltung "Das Goldene Lenkrad" am Dienstagabend in Berlin verkündet, dass Tesla die erste riesige Fabrik Europas in der Nähe des Flughafens BER bauen will, entwickelten sich Spekulationen, wo genau die riesige Fabrik entstehen wird. Schnell war klar: Die "Gigafactory" entsteht in Brandenburg. Mehrere tausend Arbeitsplätze sollen entstehen. Ersten Berichten zufolge bis zu 10.000.

Weitere Details waren am Dienstagabend noch nicht bekannt geworden. Etwa der genaue Standort der Mega-Fabrik. Oder der Baubeginn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In Nevada in den USA baut Tesla gerade seine "Gigafactory 1" für 6500 Arbeitsplätze. Bis 2022 soll die Firma fertig sein.

🖤♥️💛 GIGA BERLIN 💛♥️🖤 — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Auf dem Karriereportal von Tesla sucht Elon Musk bereits Mitarbeiter für die Fabrik in Deutschland. Allerdings noch ohne Standort-Angabe.

Die Fabrik in Deutschland soll nach bisherigen Angaben voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Sie soll das aktuell wichtigste Tesla-Fahrzeug Model 3 für den europäischen Markt produzieren sowie auch den auf seiner Basis entworfenen künftigen Kompakt-SUV Model Y.

Anzeige

RND/mrz