Tchibo expandiert: Kaffee-Riese will US-Markt erobern

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Der Handelskonzern Tchibo will sein Kaffee-Geschäft auf die USA ausweiten. “In acht Bundesstaaten im Mittleren Westen der USA beginnen wir in diesem Monat mit einem Testmarkt”, sagte ein Sprecher am Freitag in Hamburg nach entsprechenden Medienberichten. “Dort bieten wir speziell für den amerikanischen Markt gerösteten Kaffee an.” Geplant seien vier Sorten – sowohl als ganze Bohne als auch als Mahlkaffee.

Tchibo erzielt 2019 Umsatz von mehr als drei Millionen Euro

“Amerika ist ein wachsender Kaffeemarkt”, begründete der Sprecher die Pläne. Der Mittlere Westen sei als Testmarkt gut geeignet, weil man von dort aus das Geschäft gut in die anderen Regionen der USA ausdehnen könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Unternehmen beschäftigt 11.450 Mitarbeiter, davon 7430 in Deutschland. Der Gesamtumsatz des Kaffee- und Handelskonzerns lag 2019 bei 3,12 Milliarden Euro.