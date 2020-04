Tag des Bieres 2020 – Zeit für Corona-Geselligkeit!

Anzeige

Anzeige

In diesen Tagen, in denen Hunderte von Hektolitern Bier aus den Leitungen der stillgelegten Gastronomie abgepumpt werden, weil sie schlecht geworden sind in den Wochen des Stillstands, ist es kaum vorstellbar, welche Rolle der Gerstensaft hierzulande seit dem ausgehenden Mittelalter spielte. In Zeiten der Pestilenz war Bier das einzige keimfreie und somit gefahrlos zu konsumierende Getränk. Die Brunnen waren Seuchenpfuhle und garantierten, wenn nicht den Tod, so doch schlimme Krankheiten. Einzig das Bier mit seinem geringen PH-Wert, dem Alkohol und der Kohlensäure gewährleistete sorglosen Konsum, wenn es denn nach dem Reinheitsgebot gebraut war. Der Begriff des flüssigen Brots war mehr als eine trunkene Metapher – auf deutschen Schiffen wurde Bier statt Wasser auf die große Fahrt mitgenommen, das einzige Getränk, das sowohl haltbar wie auch keimfrei war.

Bier als Kulturgut, das Reinheitsgebot als überlebenswichtige Hygieneverordnung – von nichts scheint das Land derzeit weiter entfernt zu sein. 1500 Brauereien gibt es im Lande – die ersten haben schon aufgegeben. So verkündete dieser Tage die Wernecker Brauerei in Bayern nach 400 Jahren im Familienbesitz ihr Aus. Und auch die Branchenriesen werden auf Dauer nicht den Absatz von Fassbier mit Flaschen-Abverkauf kompensieren können. Von den zigtausenden Kneipen im Land ganz zu schweigen, denen die Corona-Verordnung von einem Tag auf den anderen die Existenzgrundlage entzogen hat. Deutschland ist gerade dabei, einen Teil seiner Kultur zu Grabe zu tragen – und damit sind gewiss nicht irgendwelche Saufgelage gemeint.

Ein Bier zu trinken, ist nicht ansteckender als einen Tee zu trinken

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mindestens ebenso wichtig wie ein aktuell bedachtes Vorgehen in der Corona-Krise ist der verantwortungsvolle Blick nach vorn. Wer dabei, wie gerade in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, darüber nachdenkt, bei einer Wiederöffnung von Gaststätten zunächst ein Alkoholverbot zu erlassen, schießt weit übers Ziel hinaus. Ein Bier zu trinken ist schließlich nicht ansteckender, als einen Tee oder eine Apfelschorle zu konsumieren.

8,3 Milliarden Umsatz hat die deutsche Brauereiindustrie 2018 gemacht – als Zugpferd in den Kneipen und Restaurants sorgt Bier allerdings indirekt für einen weitaus höheren Umsatz an Speisen und Getränken.

Es ist also höchste Zeit, behutsam über eine Kneipen- und Restaurantöffnung in näherer Zukunft nachzudenken. Mit Abstand und Bierausschank. Und vor allem mit der nötigen Sensibilität dafür, wie viele Arbeitsplätze an der Gastronomie hängen – vom emotionalen Wert des Bieres ganz zu schweigen. Üben wir uns also in Corona-Geselligkeit: mit einem Zuprosten über 1,5 Meter. Auch das wird gelingen, wenn man es denn will. Die Menschen sind vernünftiger in dieser Krise als viele annehmen.