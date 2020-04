Anzeige

Dass die Deutschen vor Feiertagen großzügig einkaufen, ist losgelöst von der Corona-Krise nichts ungewöhnliches. Dass sie, so wie in einigen Märkten beobachtet, schon zwei Tage zuvor die Supermärkte stürmen, hingegen schon. Nun haben mehrere Ketten angekündigt, darauf mit längeren Öffnungszeiten zu reagieren.

Aldi Süd etwa teilte mit, am Gründonnerstag (9. April) seine Filialen schon um 7 Uhr morgens zu öffnen und in den meisten Fällen bis 20 Uhr geöffnet zu halten. Gleiches gilt für den Ostersamstag, an dem die Geschäfte von Aldi Süd ebenfalls schon um 7 Uhr öffnen sollen. In einigen Gemeinden will Aldi Süd allerdings statt wie sonst um 22 Uhr an diesem Gründonnerstag schon um 21 Uhr schließen.

Aldi Nord plant laut dem Münchener Merkur ähnliches, auch hier sollen die Märkte schon um 7 Uhr öffnen. Im Gespräch mit NTV warnte Aldi-Nord-Chef Nicolás de Lope trotzdem vor Wartezeiten. Für den Fall, dass Kunden wegen des Ansturms mal vor einem Markt warten müssten, bitte er vorsorglich um Verständnis, heißt es bei NTV.

Keine Öffnung an Sonntagen

Netto hat bereits frühzeitig reagiert: Laut Focus.de öffnet die Handelskette ihre Filialen in der Woche vor Ostern bereits ab 06.30 Uhr, um die Ostereinkäufe zu entzerren. Kaufland, Penny, Rewe, und Real hingegen kündigten keine Änderungen ihrer Öffnungszeiten an – haben tendenziell aber ohnehin längere Öffnungszeiten als Discounter wie Aldi.

Flächendeckend betonen sämtliche Handelsketten, sich auf ausgiebige Ostereinkäufe vorbereitet zu haben. Auch, weil wegen der Coronavirus-Eindämmungsmaßnahmen die Gastronomie geschlossen ist, wird in diesem Jahr mit einer gewaltigen Nachfrage bei den Supermärkten gerechnet.

Trotzdem haben sämtliche Ketten angekündigt, dass ihre Märkte an den Feiertagen (Freitag, Sonntag und Montag) geschlossen bleiben. Aldi-Nord-Chef de Lope dazu: “Wir hoffen, dass unsere Kunden verstehen, dass wir an den Ostertagen unsere Öffnungszeiten nicht flächendeckend erweitert haben, weil wir diese Tage brauchen, damit unsere Mitarbeiter zur Ruhe kommen.”

Eine Ausnahme bilden Supermärkte etwa an Bahnhöfen, die auch abseits der Corona-Krise meist sieben Tage die Woche offen sind - was auch an Ostern gelten soll.

RND/hö