Sturmtief “Sabine” sorgt für Windenergie-Rekord in Europa

In all seiner Zerstörungswut hat das Sturmtief "Sabine" wenigstens eine angenehme Nebenwirkung, und zwar für die Branche der Erneuerbaren Energien: Schon am Sonntagabend verzeichnete das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) auf dem Portal "windbranche.de" einen neuen Rekord: Aus den starken Böen und dem heftigen Wind wurden im europäischen Stromnetz am Montagabend mehr als 105.000 Megawatt an Energieleistung gemessen. Diese höchste europäische Messung im Jahr 2020 wurde am Montag morgen jedoch noch überboten: Die ausgewerteten Daten, die das IWR mithilfe der Zulieferungen der verschiedenen Netzbetreiber in den verschiedenen Ländern in einem Diagramm darstellen konnten, weisen den Allzeitrekord von über 109.000 Megawatt aus.

Norbert Allnoch vom IWR und dem Portal windbranche.de sagt dazu: "Das ist eine gewaltige Leistung. Und wir müssen abwarten, was im Verlauf des Montags passiert. Womöglich haben wir noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht." Es sei die höchste Leistung, die bisher vom IWR ausgewertet worden sei.

kast/RND