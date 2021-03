Studie: Frauen mit schweren Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt die Verliererinnen

Die Macht wird im Hinterzimmer verteilt

Angela Merkel war die erste Frau, die in Deutschland das mächtige Bundeskanzleramt übernahm. Doch am Ende ihrer Kanzlerschaft droht ein Rückfall in überholte patriarchale Strukturen. Da hilft auch kein Weltfrauentag, sondern nur die alltägliche Auseinandersetzung mit der Gleichberechtigung.