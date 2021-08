Steigende Strompreise: Verbraucherschützer fordern Entlastung bei Energiekosten

Hinter einem Wald aus Strommasten drehen sich Windräder, die Strom erzeugen. Die Großhandelspreise für Strom sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. An der Strombörse in Leipzig haben sich seit März 2020 die Notierungen für Lieferungen im kommenden Jahr mit über 70 Euro pro Megawattstunde mehr als verdoppelt. © Quelle: Federico Gambarini/dpa