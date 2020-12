Streit um Lebensmittelpreise: Bauern protestieren gegen Aldi

Anzeige

Anzeige

Deutschlandweit protestieren Bauern vor den Lagern des Discounters Aldi. Grund sind zu niedrige Lebensmittelpreise, durch die sich die Landwirte unter Druck gesetzt fühlen. Am Wochenende blockierten Bauern bereits mehrere Aldi-Lager in Bayern, darunter im unterfränkischen Helmstadt und im schwäbischen Kleinaitingen. Auch im oberbayerischen Geisenfeld blockierten etwa 50 Bauern mit rund 25 Traktoren zeitweise die Zufahrt zum Lager. Bereits in der vergangenen Woche hatten Landwirte mehrere Zentrallager von Lebensmittelhändlern blockiert, um gegen aus ihrer Sicht zu niedrige Lebensmittelpreise zu demonstrieren.

Proteste in mehreren Bundesländern fortgesetzt

Auch in Niedersachsen sind die Bauern nun in die Protestaktion eingestiegen. Schon am Montagabend hatten Landwirte die An- und Abfahrt zu Zentrallagern in Ohlendorf und Lehrte blockiert. Mit mehreren Hundert Traktoren haben die Landwirte am Dienstagmorgen die Blockaden fortgesetzt.

Mit Traktoren standen Landwirte in der Nacht zu Dienstag auch vor einem Zentrallager des Discounters Aldi in Nordrhein-Westfalen und blockierten die Zufahr zum Lager in Greven.

Gespräche mit Vertretern aller Beteiligten ist noch diese Woche geplant

Anzeige

Ein Sprecher von Aldi Nord teilte mit, dass es in dieser Woche Gespräche mit den Landwirten geben solle. Unter anderem sei für Freitag ein Austausch mit Vertretern von „Land schafft Verbindung“, Handelsunternehmen und dem Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels angesetzt. „Die Gespräche werden wir persönlich und gemeinsam mit Vertretern von Aldi Süd führen“, hieß es.