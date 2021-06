Streik bei der Deutschen Bahn? GDL kündigt Arbeitskampfmaßnahmen an

Anzeige

Bei der Deutschen Bahn rücken Streiks der Lokführer näher. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Move konkrete Arbeitskampfmaßnahmen beschlossen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Details sollten aber erst am Donnerstag bekannt gegeben werden.

Bisher keine Einigung zwischen Deutscher Bahn und GDL

Zuletzt hatte auch die vierte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern keine Einigung gebracht. GDL-Chef Claus Weselsky fordert im Tarifkonflikt ein besseres Angebot vom Bahn-Management. Er warnt vor massiven Einschränkungen für Reisende und warf der Bahn vor, die Arbeitsbedingungen des Zugpersonals verschlechtern zu wollen.

Käme es zu einem Streik, wäre es der erste bei der Bahn seit Dezember 2018. Damals hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihre Mitglieder zum Arbeitskampf aufgerufen. Die letzten Streiks der GDL sind bereits sechs Jahre her. Die Deutsche Bahn forderte zuletzt die GDL auf, „sofort an den Verhandlungstisch zu kommen und eine Lösung zu finden“, so eine Sprecherin. Personalvorstand Martin Seiler kritisierte, die Gewerkschaft ginge auf Konfrontation um jeden Preis. Der Konzern sei weiter gesprächsbereit.