Medienberichte über Umbenennung: Steht „VW“ künftig für „Voltswagen“?

Aus „Volkswagen“ soll „Voltswagen“ werden - so berichten es US-Medien. Unter Berufung auf Konzerninsider heißt es, VW wolle so ein neues Image aufbauen und den Dieselskandal vergessen machen. Offizielle Stellungnahmen zum vielleicht geplanten Rebranding gibt es bislang aber nicht.

Stattdessen verlässt sich die renommierte Nachrichtenagentur Associated Press (AP) auf anonyme Quellen im VW-Konzern. Denen zufolge will VW mit dem neuen, an die Maßeinheit für elektrische Spannung angelehnten, Namen seine Rolle als Anbieter von E-Autos stärken.

Einen kompletten Namenswechsel plant der Konzern dem AP-Bericht zufolge aber nicht. Stattdessen sollen demnach Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor weiterhin Volkswagen heißen, lediglich die Elektrofahrzeuge würden künftig als „Voltswagen“ auf den Markt kommen. Der VW-Konzern plant, mit dem ID.4 und weiteren Fahrzeugen seine Aktivitäten in der E-Mobilität zeitnah massiv auszubauen.

Möglicherweise ein Aprilscherz

Eine offizielle Bestätigung seitens des Konzerns steht allerdings noch aus. „Wir könnten das K mit dem T ersetzen“, formulierte es lediglich nebulös der für den US-Markt zuständige CEO Scott Keogh gegenüber der AP. Details sollen dem Bericht zufolge am Donnerstag dieser Woche bekannt gegeben werden - also am 1. April.