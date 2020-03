Stärkster Tagesgewinn seit Jahren: Dow Jones steigt um mehr als 5 Prozent

Anzeige

New York. Starker Wochenbeginn für die Wall Street: Nach dem Ausverkauf in der Vorwoche mit einem Wochenverlust von mehr als 12 Prozent ist es am Montag ebenso dynamisch in die andere Richtung gegangen. Anleger griffen kräftig zu und trieben den US-Leitindex Dow Jones Industrial um 5,09 Prozent nach oben auf 26.703,32 Punkte.

Seit seinem Freitagsschluss hat das Barometer damit mit einem Schlag fast 1300 Punkte gut gemacht. Es war für den Dow der stärkste Tagesgewinn seit Jahren.

Anleger hoffen auf Notenbanken

Einmal mehr scheinen die Anleger auf ein Eingreifen der Notenbanken zu setzen, um mögliche Belastungen für die Wirtschaft durch das weltweit grassierende neuartige Coronavirus abzufedern. Die Ökonomen der Credit Suisse rechnen mit zwei Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr, wahrscheinlich im März und April.

Der marktbreite S&P 500 schoss am Montag um 4,60 Prozent auf 3090,23 Punkte nach oben, ähnlich wie der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 4,92 Prozent auf 8877,98 Zähler.

US-Industrie von Coronavirus belastet

Auch die amerikanische Industrie wird zunehmend durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus belastet. Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe hatte sich im Februar stärker eingetrübt als erwartet.

Unter den Einzelwerten erholten sich die Apple-Papiere an der Dow-Spitze mit plus 9,30 Prozent deutlich von ihren jüngsten Einbußen. Aktuell kosten die Anteile knapp 299 Dollar.

Gilead Sciences kauft den Krebsspezialisten Forty Seven für rund 4,9 Milliarden Dollar und fokussiert sich damit auf Krebsbehandlungen, welche sich das Immunsystem zur Bekämpfung von Tumoren zunutze machen. Am Markt reagierten die Anleger daraufhin euphorisch. Gilead-Aktien gewannen fast 9 Prozent.

Mit einem Plus von fast 8 Prozent reagierten die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter auf einen Bericht, wonach der Hedgefonds Elliot als aktivistischer Investor den Austausch von Vorstandschef Jack Dorsey fordert.

Der Euro kostete nach US-Börsenschluss 1,1135 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1122 (Freitag: 1,0977) Dollar festgesetzt und der Dollar somit 0,8991 (0,9110) Euro gekostet. Am US-Rentenmarkt stiegen richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen zuletzt nur noch um 1/32 Punkte auf 103 10/32 Punkte und rentierten mit 1,145 Prozent.

RND/dpa