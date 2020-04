Staatliche Förderbank KfW verdient Milliarden

Anzeige

Anzeige

Frankfurt/Main. Die staatliche Förderbank KfW hat trotz der Zinsflaute auch im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Wie prognostiziert fiel der Gewinn niedriger aus als im Jahr zuvor, entwickelte sich aber besser als erwartet, wie die KfW am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Unter dem Strich verdiente das Institut 1,367 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es 1,636 Milliarden Euro. "Der im Geschäftsjahr 2019 erzielte Konzerngewinn ist sehr zufriedenstellend”, sagte KfW-Chef Günther Bräunig.

Als Förderbank unterstützt die KfW an verschiedenen Stellen Projekte, die aus Sicht der Politik gefördert werden sollten. Das können Investitionen in Schwellenländer sein, aber auch förderungswürdige Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen im Inland. Die KfW bietet außerdem im Bereich Bauen, Wohnen, Energiesparen ein breites Spektrum an Programmen, die zur Finanzierung von Investitionen in Wohnimmobilien dienen.

Insgesamt sagte das Institut, das dem Bund (80 Prozent) und den Ländern (20 Prozent) gehört, im vergangenen Jahr Fördergelder im Volumen von 77,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 75,5 Mrd) zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Anzeige

KfW spielt zentrale Rolle bei Corona-Förderung

Das Institut spielt bei den Corona-Hilfen des Bundes eine zentrale Rolle. Seit dem 23. März können Firmen Mittel aus dem KfW-Sonderprogramm bei ihrer Hausbank beantragen. Die staatliche Förderbank - und damit die öffentliche Hand - übernimmt den Großteil des Risikos für den Fall, dass Unternehmer das Geld nicht zurückzahlen können. Aus der Wirtschaft wurden wiederholt Klagen laut, die Gelder kämen nicht schnell genug bei den Unternehmen an. Zudem gibt es Forderungen, die Bundesregierung solle die Hilfskredite zu 100 Prozent absichern.

Anzeige

In den ersten Wochen seit Start des Programms hat die KfW eigenen Angaben zufolge 2.432 Anträge für Corona-Kredite entgegen genommen. Das Gesamtvolumen betrug demnach etwa 9,8 Milliarden Euro. “Das Programm ist sehr schnell aufgesetzt worden und ist erfolgreich angelaufen. Wir erwarten, dass in den nächsten Wochen die Anzahl und das Volumen der Anträge noch deutlich steigen werden”, sagt Bräunig.

Ertrag dürfte 2020 deutlich sinken

2020 erwartet die KfW deutlich spürbare Auswirkungen der Corona-Krise. Man rechne bereits 2020 mit höheren Belastungen der Ertragslage. Das liege einerseits an höheren Risikovorsorgeaufwendungen für Finanzierungen in Ländern, die das Virus besonders hart trifft. Auch Projekte in besonders betroffenen Branchen könnten eine Belastung darstellen - während die Corona-Krise zugleich mit schlechteren Bewertungen von Beteiligungen der KfW einhergehen könnte, wie die Förderbank erklärte.

Trotz eines “guten operativen Ergebnisses” in den ersten zwei Monaten des Jahres erwartet die KfW deshalb, dass ihr Konzernergebnis im ersten Quartal auf ein Minus zwischen 600 und 900 Millionen Euro absackt.

RND/dpa/hö