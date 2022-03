Spritpreisexplosion: Putins Krieg und Deutschlands Kosten

Anzeige

Berlin. Es lässt sich nicht mehr leugnen: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch Deutschland erreicht. Verglichen mit dem Leid der Menschen in der Ukraine sind die Auswirkungen hierzulande zwar winzig, aber sie sind spürbar. Und sie werden größer.

An den Bahnhöfen kommen immer mehr und immer vollere Züge mit Kriegsflüchtlingen an. Allein in Berlin sind es mehr als 10.000 Menschen täglich. Deutschland und Europa stehen vor der wahrscheinlich größten Fluchtbewegung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Gleichzeitig steigen die Energiekosten in immer neue Höhen. Autofahrer und Autofahrerinnen reiben sich die Augen, seit für Diesel und Super Preise von deutlich mehr als zwei Euro je Liter aufgerufen werden. Beim Erdgas ist die Lage noch schlimmer: Im Vergleich zu früheren Jahren haben sich die Preise im Großhandel verzehnfacht.

Mögliche Sanktionen: Lindner lehnt Energielieferstopp aus Russland derzeit ab „Die Option liege aber auf dem Tisch", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Die Märkte wetten auf einen Importstopp für Gas und Öl aus Russland

Die Märkte nehmen eine Entscheidung vorweg, die sie von der Politik offenbar erwarten: Dass angesichts der verstörenden Bilder aus der Ukraine früher oder später ein Importstopp für russisches Öl und russisches Gas verhängt wird.

Noch stemmt sich die Bundesregierung mit Macht dagegen. Von „essentieller Bedeutung“ für Daseinsvorsorge und tägliches Leben der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland seien die Energielieferungen aus Russland, ließ Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag mitteilen.

Es sollte ein Botschaft an die Märkte sein, aber auch an all jene, die angesichts der brutalen Vorgehensweise der russischen Armee in der Ukraine einen vollständigen Bruch mit Russland fordern. Scholz weiß, dass der Preis dafür hoch wäre. Und dass er erst im kommenden Winter bezahlt werden müsste, wenn die Empörung über den Krieg womöglich nicht mehr ganz so groß ist wie heute.

Scholz mag warnen und mahnen, am Ende aber hat er es nicht in der Hand. Die Entscheidung darüber, ob es zum kompletten Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Russland kommt, fällt nicht in Berlin und auch nicht in Brüssel. Sondern im Kreml.