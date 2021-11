Sono Motors: Münchner Elektroautobauer rettet sich an die Technologiebörse

Anzeige

Anzeige

München. Ohne Erlöse aus einem Börsengang droht im Dezember oder wenig später die Pleite. So steht es im US-Zulassungsprospekt für die Technologiebörse Nasdaq des Münchner Solarautobauers Sono Motors. Diese Insolvenzgefahr ist nun erst einmal gebannt. Denn am Mittwoch ist die Sono-Aktie unter dem Börsenkürzel SEV an der Nasdaq gestartet.

Zuvor hatte eine Roadshow unter interessierten Anlegern einen Platzierungspreis der Aktie von 15 Dollar ergeben. Das lag genau in der Mitte der angepeilten Preisspanne. Beim Verkauf von zehn Millionen Papieren bedeutet das einen Emissionserlös von rund 133 Millionen Euro.

Die Finanzierungslücke bleibt groß

Anzeige

Bis zur Serienproduktion des Sono-Startmodells Sion 2023 sind aber insgesamt 354 Millionen Euro nötig, womit eine Finanzierungslücke von gut 200 Millionen Euro bleibt.

Anzeige

Über den Berg ist das ehrgeizige Startup, dessen Gründer Laurin Hahn und Jona Christians auch nach dem Börsengang die Mehrheit halten, also noch nicht. Das gilt nicht nur in finanzieller Hinsicht.

Auch hinter den Produktionsplänen mit dem schwedischen Auftragsfertiger Nevs im Zentrum stehen Fragezeichen. Denn der ist eine Tochter des hoch verschuldeten und insolvenzbedrohten Immobilienkonzerns Evergrande aus China. Institutionelle US-Anleger haben dieses Risiko beim Börsengang nun aber nicht gescheut.