Sonntags einkaufen: Welche Läden haben geöffnet?

Anzeige

Anzeige

Schon wieder Sonntag und nichts zu Essen im Haus? Ob gerade zurück aus dem Urlaub, unter der Woche zu beschäftigt oder einfach nicht dran gedacht – wenn nicht einmal mehr die Notfalltiefkühlpizza Rettung in letzter Not bietet, ist guter Rat teuer. Schon wieder beim Bringdienst bestellen oder gar hungern?

Wer in der Großstadt lebt, kann aufatmen. Dort findet sich fast immer ein Geschäft, das auch am Sonntag geöffnet hat. Welche gesetzlichen Bestimmungen für Ladenöffnungen an Sonn- und Feiertagen gelten, und in welchen Großstädten Sie am Sonntag Lebensmittel einkaufen können, verraten wir hier.

Einkaufen am Sonntag: Warum haben einige Läden geöffnet und welche gehören dazu?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In Deutschland gilt der Sonntag als Ruhetag. Die sogenannte “Sonntagsruhe” wurde erstmals im Jahr 1900 mit dem ersten Ladenöffnungsgesetz ins Leben gerufen. Dieses besagte, dass der Sonntag den meisten Arbeitnehmern mindestens einen freien Tag in der Woche garantieren sollte. Auch heute gelten diese Regelungen noch immer für die meisten Geschäfte in Deutschland.

Eine Sonderregelung des Ladenschlussgesetzes ermöglicht jedoch, dass bestimmte Geschäfte auch über die Feier- und Sonntage hinweg öffnen dürfen. Konkret bedeutet das: Tankstellen, Apotheken oder Geschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen dürfen teilweise öffnen.

Hier finden Sie Öffnungszeiten von Geschäften in ausgewählten Großstädten, die auch am Sonntag geöffnet sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Anzeige

Öffnungszeiten am Sonntag in Berlin

Edeka im Bahnhof Friedrichstraße: 8.00–22.00 Uhr

Penny im Ostbahnhof: 8.00–23.00 Uhr

Rewe im Hauptbahnhof: 8.00–22.00 Uhr

Ullrich am U- und S-Bahnhof Zoologischer Garten: 9.00–22.00 Uhr

Rewe am Ostbahnhof: 7.00–24.00 Uhr

Edeka im Bahnhof Lichtenberg: 8.00–22.00 Uhr

Edeka im Bahnhof Südkreuz: 8.00–22.00 Uhr

Denn’s Biomarkt im Bahnhof Gesundbrunnen: 8.00–21.00 Uhr

Öffnungszeiten am Sonntag in Hamburg

Schlemmer Brügmann im Dammtor Bahnhof: 5.00–24.00 Uhr

Edeka in der Airport Plaza Hamburg - Flughafen: 6.00–22.00 Uhr

Edeka Hamburg Hauptbahnhof, Wandelhalle: 7.00–23.00 Uhr

Rossmann Drogerie im Hamburger Hauptbahnhof: 7.00–23.00 Uhr

Edeka Bahnhof Altona: 7.00–23.00 Uhr

Lidl im Bahnhof Altona: 10.00–22.00 Uhr

Rossmann Drogerie im Bahnhof Altona: 8.00–21.00 Uhr

Öffnungszeiten am Sonntag in München

Edeka im Hauptbahnhof: 8.00–23.00 Uhr

biokultur im Hauptbahnhof: 8.00–21.00 Uhr

Rewe to go im Hauptbahnhof: 00.00–24.00 Uhr

Edeka im Ostbahnhof: 7.00–23.00 Uhr

Dm-drogerie im Ostbahnhof: 6.30–23.00 Uhr

Rewe to go am Hauptbahnhof: 00.00–24.00 Uhr

biokultur am Hauptbahnhof: 8.00–21.00 Uhr

Edeka im Flughafen München: 5.30–22.00 Uhr

Anzeige

Öffnungszeiten am Sonntag in Köln

Rewe to go Hauptbahnhof: 00.00–24.00 Uhr

Rossmann Drogerie: 8.00–22.00 Uhr

Rewe am Köln Airport: 1.00–24.00 Uhr

Öffnungszeiten am Sonntag in Frankfurt

Zeit für Brot am Oederweg 15: 7.30–18.00 Uhr

Rossmann Drogerie im Hauptbahnhof: 8.00–22.00 Uhr

Spar Express im Hauptbahnhof 6.00–22.00 Uhr

Öffnungszeiten am Sonntag in Düsseldorf

Edeka im Hauptbahnhof: 00.00–24.00 Uhr

dm-Drogerie im Hauptbahnhof: 10.00–22.00 Uhr

Rewe am Flughafen: 5.00–24.00 Uhr

Anzeige

Öffnungszeiten am Sonntag in Dortmund

Edeka Dortmund-Eving: 8.00–17.00 Uhr

Edeka Innenstadt-Ost: 8.00–12.00 Uhr

Edeka Dortmund-Brackel: 8.00–16.00 Uhr

Rossmann Drogerie am Königswall: 8.00–22.00 Uhr

Rewe to Go im Hauptbahnhof: 00.00–24.00 Uhr

Öffnungszeiten am Sonntag in Essen

Dm-drogerie am Hauptbahnhof: 8.00–21.00 Uhr

Rossmann Drogerie am Willy-Brandt Platz: 8.00–21.00 Uhr

Lidl am Hauptbahnhof: 9.00–20.00 Uhr

Öffnungszeiten am Sonntag in Bremen

Rossmann Drogerie am Bahnhofsplatz: 8.00–22.00 Uhr

Lidl Worpswede: 9.00–17.00 Uhr (am 13.12.2020 geschlossen)

Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels stand, dass die Rossmann-Drogerie und der Edeka-Markt in Worpswede am Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet haben. Das ist falsch. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Eine weitere Möglichkeit: Verkaufsoffene Sonntage

Ein regelmäßiger Extratag zum Einkaufen: Vor Corona-Zeiten war das in vielen Städten und Gemeinden in ganz Deutschland gängige Praxis. Verkaufsoffene Sonntage sind stets an einen bestimmten Anlass geknüpft, etwa Stadtfeste, Messen oder Märkte. Oft dienen sie aber auch der Belebung der Innenstädte und Stadtzentren und sollen den stationären Einzelhandel stärken. Grund für die strikte Regelung sind sowohl Arbeitnehmerschutzgesetze als auch die Einhaltung religiöser Feiertage.

Das Bundesgesetz besagt, dass derzeit jedes Bundesland maximal vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr veranstalten darf – diese sind in der Regel auf jeweils fünf Stunden begrenzt. Da viele Bundesländer diese Regelung nicht für zeitgemäß halten, gibt es aber einige Abweichungen. So kann es in Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen auch zwischen sechs und zehn verkaufsoffene Sonntage im Jahr geben. Abweichungen gibt es ebenfalls hinsichtlich der Öffnungs- und Verkaufszeiten.