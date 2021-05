Sollte der Patentschutz für Covid-Vakzine ausgesetzt werden?

Anzeige

Die US-Regierung macht sich dafür stark, den Patentschutz für Covid-Impfstoff vorübergehend auszusetzen. Das hat auch hierzulande eine heftige Debatte über den Umgang mit den Vakzinen und über internationale Solidarität ausgelöst. Klar ist indes, dass eine Freigabe kurzfristig nicht helfen kann und dass hinter Präsident Bidens Vorstoß auch parteitaktische Motive stecken.

Globale Ungleichheit bei den Impfstoffen bekämpfen

Mehr als 100 Mitgliedsstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) verlangen mittlerweile, den Patentschutz für die Impfstoffe zu kippen. Südafrika und Indien hatten die Kampagne initiiert. Beide Länder sind von einer extrem hohen Zahl von Ansteckungen betroffen. Nun hat sich die USA an die Spitze der Bewegung gesetzt. Die Handelsbeauftragte Katherine Tai betonte, dass die globale Pandemie außerordentliche Schritte erfordere. Ziel müsse sein, „so viele sichere und wirksame Impfungen wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen“. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprach von einer „historischen Entscheidung“ und einem wichtigen Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, mit einer Freigabe könne die globale Ungleichheit bei den Impfstoffen bekämpft werden.

Hierzulande gab es unter anderem von der Linkspartei Applaus für den Vorstoß: Dietmar Bartsch, Co-Vorsitzender der Bundestagsfraktion, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Das Festhalten an den Patenten in dieser schweren Krise ist nichts anderes als Pharmafirmenlobbyismus. Merkel, Spahn und von der Leyen sollten ihre ideologischen Scheuklappen ablegen. Der Patentschutz bei Corona ist eine globale Impfbremse und ein globaler Mutationstreiber.“ Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen, forderte die Bundesregierung auf, „ihre Blockade der globalen Gerechtigkeit beim Impfen endlich aufzugeben“. Er verwies dabei auf einen aktuellen Beschluss des Deutsche Ärztetages, der fordert, die Impfstoffpatente „unter fairer Vergütung des geistigen Eigentums zur Beendigung der Pandemie“ freizugeben.

Reiche Industrieländer gegen Aufhebung des Patentschutzes

Schnelle Hilfe ist indes nicht zu erwarten. Tai räumte ein, dass die Gespräche in den WTO-Gremien Zeit brauchten und dass eine Einigung angesichts der Komplexität des Themas nicht einfach werde. Hinzu kommt, dass in der Handelsorganisation das Konsensprinzip herrscht. Alle 164 Mitgliedsstaaten müssten der Aufhebung des Patentschutzes zustimmen. Zahlreiche reiche Industrieländer hatten sich in den vergangenen Monaten bereits dagegen positioniert. Seit Jahren ist die WTO ohnehin de facto handlungsunfähig. Das lag auch an einer Blockade durch die frühere US-Regierung unter Donald Trump.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, zeigte sich indes offen für eine neue Debatte: „Die Europäische Union ist bereit, jeden Vorschlag zu diskutieren, der diese Krise wirksam und pragmatisch angeht“, sagte sie am Donnerstag. Doch sie relativierte ihre Zustimmung im gleichen Atemzug: „Kurzfristig rufen wir jedoch alle Länder mit Impfstoffproduktion auf, Exporte zu erlauben und alles zu vermeiden, was Lieferketten stören könnte.“ Von der Leyen wurde noch konkreter: „Um es klar zu sagen, Europa ist die einzige demokratische Region der Welt, die Exporte im großen Maßstab erlaubt.“ Bisher seien mehr als 200 Millionen Dosen Corona-Impfstoff in den Rest der Welt geliefert worden. Das sei fast so viel, wie hier in der EU verabreicht worden sei.

Pharmaindustrie: Zwangsauslizenzierungen kein Lösungsansatz

Der Hintergrund: Die Regierungen der USA und auch von Großbritannien haben in der Vergangenheit alles unternommen, um Ausfuhren von Impfstoffen und Zutaten dafür aus ihren Ländern zu verhindern. Dieser „Impfnationalismus“ war noch vorige Woche von der neuen WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala massiv kritisiert worden. Inzwischen hat die US-Regierung erste Exporte erlaubt. 40 Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung sollen inzwischen geimpft sein. Das Angebot an Vakzinen soll vielerorts so groß sein, dass Apotheken offensiv fürs Impfen werben, um die Präparate an den Mann und an die Frau zu bringen. Biden hatte Anfang der Woche dennoch erklärt: Erst wenn die eigene Bevölkerung versorgt sei, werde anderen Ländern geholfen. US-Medien zufolge ist der Vorstoß der Regierung nun auch eine Reaktion auf massiven Druck, den der linke Flügel der demokratischen Partei in den vergangenen Tagen aufgebaut hat. Unter anderem Senator Bernie Sanders und Senatorin Elisabeth Warren hätten vehement eine Aufhebung des Patentschutzes gefordert.

Derweil kommen aus der Pharmaindustrie Gegenstimmen in großer Zahl. Eine Gruppe aus globalen Branchengrößen warnte am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der G-20-Länder, dass eine Lockerung der Schutzbestimmungen Innovationen und Investitionen hemme. Zwangsauslizenzierungen seien kein Lösungsansatz zur Beschleunigung der Impfstoffproduktion, sagte auch Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, dem RND. „Nicht Patente oder Schutzrechte, sondern Ausgangsstoffe und Lieferengpässe für benötigte Technologien stehen einer Ausweitung der bereits extrem angekurbelten Produktion aktuell im Wege.“ Eine Diskussion in der WTO solle sich besser um Antworten auf diese Probleme bemühen. Und nach einer Auslizensierung an andere Hersteller werde es mindestens zwölf Monate oder länger dauern, bis aus dieser Fertigung ein sicherer, qualitativ hochwertiger und hochwirksamer Impfstoff zur Verfügung stehe.

Aktien der Impfstoffhersteller wegen Patentdiskussion im Keller

Viola Bronsema, Geschäftsführerin der Biotech-Lobby Bio Deutschland, macht darauf aufmerksam, dass mehr Impfstoff eine bessere Kooperation von Unternehmen und Staaten zur Voraussetzung habe. Dies werde derzeit aber durch Exporthemmnisse bei Rohstoffen, Reagenzien oder Impfstoffen erschwert. „Wichtig ist, dass die, die das Know-how zur Produktion besitzen, sich auf optimale Lieferketten verlassen können“, sagte Bronsema dem RND. Und der Patentschutz erfülle eine wichtige Funktion, indem er Anreize für Innovationen setze. Die Entwicklung von neuen Präparaten ist für Pharmafirmen in der Regel ein langwieriger, teurer und riskanter Weg. Im Gegenzug wird der Patentschutz gewährt, der den Firmen in Europa für 20 Jahre das Recht gibt, ihre Produkte exklusiv zu vermarkten.

Auch Biontech-Chef Ugur Sahin hat mehrfach betont, dass ein Aufheben der Eigentumsrechte keine Lösung sei. Er setzt auf Kooperationen mit ausgewählten Firmen, da der Impfstoff seines Unternehmens sehr schwer herzustellen sei. Er hat bereits Lizenzen für andere Pharmafirmen in Aussicht gestellt, die könnten aber frühestens Ende des Jahres die Produktion aufnehmen.

Die Patentdiskussion hat am Donnerstag die Aktien der Impfstoffhersteller in den Keller geschickt. So verlor das Biontech-Papier zeitweise rund 20 Prozent.