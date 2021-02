Smartphone-Hersteller Xiaomi plant Europazentrale in Düsseldorf

Anzeige

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi will in Deutschland seine Europazentrale errichten. Das berichtet das Handelsblatt am Mittwoch. Erst im vergangenen Jahr hatte der Konzern seinen ersten Flagshipstore in Deutschland in der Düsseldorfer Altstadt eröffnet.

Dort soll nun die Europazentrale geplant sein, wie Deutschlandchef Alan Chen Li gegenüber dem „Handelsblatt“ sagte. Er ergänzte aber auch, dass es wegen der Corona-Pandemie keinen genauen Zeitplan für das Projekt gebe.

Nummer Drei in Deutschland

Man werde aber mit mehreren Hundert Mitarbeitern vor Ort sein, so die Ankündigung weiter. Bereiche wie Logistik, Finanzen, Service und Marketing sollen laut „Handelsblatt“ dann künftig von Düsseldorf aus gesteuert werden.

Laut Marktforscher Canalys konnte sich das Unternehmen Xiaomi, das erst vor gut einem Jahr in Deutschland mit seinen Smartphones gestartet ist, im vierten Quartal bereits hinter den Platzhirschen Samsung und Apple als Smartphone-Marke bei den deutschen Verbrauchern etablieren.