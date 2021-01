Siemens: Milliardendeal mit Ägypten für Schnellzugprojekt

Anzeige

Anzeige

Hannover. Siemens hat nach Reuters-Informationen in Ägypten einen Auftrag im Volumen von sieben Milliarden Dollar für ein Schnellzugprojekt erhalten. Von den insgesamt 23 Milliarden Dollar Auftragsvolumen erhalte Siemens sieben Milliarden.

Die ägyptische Regierung teilte mit, dass die elektrisch betriebene Strecke tausend Kilometer umfassen solle. Der Bau des ersten Abschnitts solle sofort beginnen, hieß es in einem Statement des Regierungssprechers auf Facebook. Dabei gehe es um eine Strecke von 460 Kilometern zwischen Ain Suchna am Roten Meer und Neu-Alamein am Mittelmeer.

Nach Angaben der ägyptischen Regierung soll die Strecke durch die geplante neue Hauptstadt in der Wüste östlich von Kairo führen. Neu-Kairo ist ein Projekt für eine neue Regierungsstadt der Abd al-Fattah as-Sisi-Regierung und befindet sich derzeit im Bau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

15 Bahnhöfe innerhalb von zwei Jahren

Anzeige

Auch den Bau von 15 Bahnhöfen beinhalte der neue Abschnitt. der innerhalb von zwei Jahren fertiggestellt werden soll, hieß es in einem weiteren Statement, das nach einem Treffen zwischen Präsident Abdel Fattah al-Sisi and Siemens-Chef Joe Kaeser von den ägyptischen Behörden veröffentlicht wurde. Laut Reuters habe Ägypten am Donnerstag einen Vertrag mit Siemens unterzeichnet.

Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass der Mega-Deal heftig zwischen Anbietern aus China (XI/CRRC), Frankreich (Alstom) und Deutschland (Siemens) umkämpft war. Die Bundesregierung soll das Münchner Unternehmen dabei erheblich unterstützt haben.

Anzeige

Neu ist der ägyptische Sektor für Siemens nicht. Der Konzern baute unter anderem seit 2015 drei Gaskraftwerke, die zu der Zeit als die größten der Welt galten.