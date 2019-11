Siemens glänzt in schwierigen Zeiten

Anzeige

Die Aneinanderreihung von Erfolgen klingt verdächtig nach persönlicher Schlussbilanz. „Ich hatte nicht vor, eine Abschiedsrede zu halten“, korrigiert Siemens-Chef Joe Kaeser jedoch diesen Eindruck. Zum siebten Mal legte der Manager, dessen Vorstandsvertrag Anfang 2021 endet, an diesem Donnerstag in München die Bilanz für ein Siemens-Geschäftsjahr vor. Nach einem Endspurt, den er selbst „fulminant“ nennt, ist es ein gutes Jahr geworden, bei dem zum sechsten Mal in Folge alle Prognosen eingehalten werden. Zudem kündigt sich im Herbst 2020 mit der Teilung des Konzerns per Börsengang des als Siemens Energy firmierenden Energiegeschäfts der Schlusspunkt des Konzernumbaus an.

Siemens wird profitabler

Es wäre ein guter Zeitpunkt zum Abtreten. Aber Kaeser spricht lieber über das Geschäft. Das hat bei einer sich eintrübenden Weltwirtschaft für Siemens im Geschäftsjahr 2018/19 (zum 30. September) ein immerhin 3-prozentiges Umsatzwachstum auf knapp 87 Milliarden Euro und einen doppelt so starken Anstieg des Auftragseingangs auf 98 Milliarden Euro gebracht. Der Auftragsbestand hat damit den Rekordwert von 146 Milliarden Euro erreicht. Weniger gut sieht es auf den ersten Blick beim Jahresüberschuss aus, der um 8 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro abgebröckelt ist. Wenn man aber 1,5 Milliarden Euro umfassende positive Sondereffekte im vorangegangenen Geschäftsjahr 2017/18 berücksichtigt, geht es bei Siemens auch mit der Profitabilität nach oben. Eine operative Gewinnmarge von 11,5 Prozent wie 2018/19 hätten ohnehin derzeit viele Siemens-Konkurrenten gerne.

„Wir sind ein starkes Unternehmen“, sagt Kaeser. Börsianer sehen das offenkundig ähnlich. Nach der Vorlage der Jahresbilanz stieg der Aktienkurs um zeitweise gut 5 Prozent auf über 114 Euro. „Genial“, kommentierte ein Analyst die aktuellen Siemens-Ergebnisse. Das digitale Kerngeschäft hat 2018/19 fast 18 Prozent operative Rendite erreicht. Branchenweiter Margenführer ist auch das Siemens-Geschäft mit Eisenbahntechnik mit 11 Prozent Rendite.

Dann gibt es bei Siemens aber auch noch die Kraftwerksgeschäfte, die von großen Gasturbinen über Windkraftanlagen bis zur Stromverteilung reichen. Diese bisher in getrennten Sparten operierenden Bereiche haben 2018/19 nur magere Renditen zwischen 3,8 und 4,7 Prozent erreicht. Sie unter das Dach eines neuen Konzerns namens Siemens Energy und dann im September 2020 an die Börse zu bringen, ist beschlossene Sache. „Es ist ein ambitionierter Zeitplan“, räumt Energy-Chef Michael Sen ein. Der 50-jährige sitzt zur diesjährigen Bilanzvorlage neben Kaeser am Podium. Seit gerade einmal fünf Wochen im Amt ist er mit der für Frühjahr 2020 geplanten Abspaltung der Siemens Energy vom Mutterkonzern Herr über 30 Milliarden Euro Umsatz, 70 Milliarden Euro Auftragsbestand und 88 000 Beschäftigte weltweit. Das ist ein Drittel aller Siemens-Umsätze, die Hälfte des gesamten Ordervolumens und fast jeder vierte Job im sich teilenden Gesamtkonzern.

Siemens-Energy wird zum Sorgenkind

Blickt man auf die Profitabilität, dann bringt Siemens mit Energy geballt seine Sorgenkinder an die Börse. Verkaufen kann man so etwas schlecht. Deshalb bucht Siemens die Aktien von Siemens Energy den bestehenden Aktionären schlicht ins Depot. Ob Siemens Energy die Talsohle schon erreicht hat, ist unklar. Für 2019/20 sagen Kaeser und Sen dem Kraftwerksgeschäft eine operative Rendite zwischen 2 und 5 Prozent voraus. Es könnte besser oder auch schlechter laufen als 2018/19, heißt das.

Für den Mutterkonzern, „das industrielle Siemens“, wie Kaeser die verbleibenden Kerngeschäfte nennt, sind die Perspektiven besser. Die Umsätze sollen erneut moderat, sprich um 3 bis 5 Prozent zulegen. Für die Gewinne nennt der 62-jährige einen Prognosekorridor, dessen Mitte ein 4-prozentiges Plus bedeuten würde. Er sieht den Traditionskonzern nach der schon abgeschlossenen Abspaltung des Geschäfts mit Medizintechnik als Siemens Healthineers und der kommenden von Siemens Energy an einem historischen Wendepunkt angelangt. „Siemens ist dann kein Konglomerat mehr“, sagte Kaeser mit Blick auf den Börsengang im Herbst 2020. Drei Siemens-Konzerne würden dann getrennt an der Börse notieren, verbunden durch wenig mehr als den Markennamen.

Bleibt Kaeser noch länger?

Wie lange er selbst noch an der Spitze des Mutterkonzerns steht, ließ Kaeser offen. Als potenzieller Nachfolger mit besten Chancen steht Vorstandskollege Roland Busch bereit, der jüngst bereits zum Vizechef befördert worden ist. „Ich werde nicht fünf Jahre verlängern“, sagte Kaeser lediglich. Eine halbe Amtszeit traut er sich offenkundig schon eher noch zu. Entscheiden wird letztlich der Siemens-Aufsichtsrat. Der will das im Sommer 2020 tun. Mindestens bis dahin muss Busch sich noch gedulden.