Shell bietet “klimaneutrales Autofahren" an - aber bringt das was?

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Der Energiekonzern Shell will seinen Kunden künftig anbieten, ihren CO2-Ausstoß mit einem freiwilligen Aufpreis für den Erhalt und die Aufforstung von Wäldern auszugleichen. Dazu habe Shell renommierte internationale Projekte ausgewählt, zum Beispiel in Peru und Indonesien, teilte Shell am Dienstag in Hamburg mit. "Auch wenn die Vermeidung von CO2 sicherlich besser gewesen wäre, so hilft es auch nicht, nichts zu tun", sagte Tankstellen-Chef Jan Toschka. "Denn die knapp 47 Millionen konventionellen Autos werden nun mal nicht über Nacht verschwinden."

Die Kosten für den Autofahrer sollen etwas mehr als einen Cent je Liter betragen. Dabei soll der Kunde nur für den Ausgleich des CO2 bezahlen, das er selbst beim Fahren durch die Verbrennung des Kraftstoffs erzeugt. Shell übernehme die Kosten für die Kompensation des CO2, das bei Herstellung, Transport und Vertrieb entsteht. Das Angebot gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz und ist bereits in anderen Ländern erprobt. In Deutschland ist Shell der zweitgrößte Betreiber von Tankstellen, nach Aral.

Der Aufpreis müsste eigentlich größer sein

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ähnliche Angebote für Kunden gibt es unter anderem bereits in der Luftfahrt, über Agenturen wie Atmosfair oder Myclimate auch für eine Vielzahl von Konsumartikeln und Dienstleistungen. Der Ausgleich von CO2-Emissionen durch andere Maßnahmen ist umstritten. Zum einen nutzt nur eine Minderheit der Kunden die angebotene Option, zum anderen lässt sich die Kompensation nicht genau berechnen, da die CO2-bindende Wirkung von Bäumen und Wäldern unterschiedlich eingeschätzt wird.

Ob etwas mehr als ein Cent zum Ausgleich der Klimabelastung durch das Benzin reicht, ist umstritten. Der amerikanische Klimawissenschaftler Drew T. Shindell kam 2015 zu dem Ergebnis, dass mindestens 90 Euro-Cent Umweltaufschlag pro Liter Benzin fällig wären, wenn man die Umweltkosten einbeziehen wollte. Andere Studien deuteten sogar daraufhin, dass eher 2 bis 3 Euro Umweltaufschlag nötig wären.

Anzeige

Shell will CO2 sparen

Auch auf anderer Ebene hegt Shell Ambitionen beim Klimaschutz: Der Shell-Konzern habe sich zum Ziel gesetzt, im globalen Durchschnitt seinen Netto-CO2-Abdruck bis 2050 um rund die Hälfte zu reduzieren, sagte Deutschland-Chef Fabian Ziegler. Das betreffe sowohl die Emissionen aus den eigenen Betrieben als auch die Energieversorger und die Kunden, die Shell-Produkte verwenden. "Mit dieser Zielsetzung ist Shell unter den großen Energiekonzernen der Vorreiter", sagte Ziegler.

Anzeige

Der Haken: Eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 50 Prozent ist viel zu gering, um irgendwelche Klimaziele zu erreichen. Deutschland visiert derzeit eine Reduzierung des Treibhausgasausstoßes um 80 bis 95 Prozent an - was aus Sicht von Kritikern immer noch zu wenig sein könnte. Selbst wenn Shell also seine Klimaziele erreicht, müssten andere Unternehmen deutlich mehr Emissionen einsparen, um den gesamten Treibhausgasausstoß auf einem halbwegs erträglichen Niveau zu halten.

Shell will ins Stromgeschäft

Das weiß man auch bei Shell, wo Ziegler auch auf auf die Schwierigkeiten und Herausforderungen für einen Energiekonzern wie Shell hinwies, dessen Geschäftsmodell bislang vor allem auf den fossilen Energieträgern Öl und Gas beruht. "Wir investieren auch in kohlenstoffarme Unternehmen und Technologien wie Biokraftstoffe, Wasserstoff, Wind- und Solarenergie sowie Abscheidungs- und Speichertechnologien für CO2", sagte Ziegler.

Ein wichtiger Hebel für Shell soll auch Strom werden. Der Konzern will bis 2035 neben den bisherigen drei Unternehmenssäulen Öl, Gas und Chemie ein signifikantes globales Stromgeschäft aufbauen.

Anzeige

Greenpeace ist mehr als skeptisch

Die Umweltorganisation Greenpeace kritisierte die Pläne des Energiekonzerns. "Dringender als solch armselige und durchschaubare Scheinlösungen braucht Shell eine Idee, wie der Konzern nicht länger Geld mit der Zerstörung unserer Zukunft verdient", sagte Klimaexperte Benjamin Stephan. "Öl hat keinen Platz in einem klimaverträglichen Energiemix." Shell müsse endlich seinen gigantischen CO2-Fußabdruck reduzieren; ein paar Baumsetzlinge würden dabei nicht helfen.

Stephan meint deshalb, dass Shell "Greenwashing" - also Öffentlichkeitsarbeit mit dubiosen Umweltschutz-Ankündigungen - betreibt, wie er gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) sagte.

RND/dpa/hö