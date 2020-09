Nach Edeka: Penny launcht vegane Eigenmarke

Anzeige

Mit Food for future launcht der Lebensmittelhändler Penny eine vegane Eigenmarke. Laut eigenen Angaben wagt Penny als erster Discounter diesen Schritt. Unter den Supermärkten hat beispielsweise Edeka mit Edeka Bio + vegan eine auf tierische Inhaltsstoffe verzichtende Eigenmarke.

Unter dem Slogan “Das isst die Zukunft” bekommen Kundinnen und Kunden in den kommenden Wochen in den bundesweit rund 2200 Penny-Märkten nach und nach immer mehr Produkte mit dem Label Food for future zu sehen.

Zunächst Hack und Burger-Patties

Zunächst bietet der Discounter veganes Hack und vegane Burger-Patties an. Beide Produkte haben als Basis Erbsenproteine und sind ab sofort und dauerhaft erhältlich. Ab Oktober sollen sich in der Tiefkühltheke der Pea Burger sowie Rice Nuggets stapeln. Außerdem sei geplant, zeitnah wechselnde Aktionsprodukte wie vegane Pizzen, Minischnitzel und Schokolade anzubieten.

Fleischliebhaber müssen sich indes keine Sorgen machen, aus Versehen nach der falschen Packung zu greifen. “Anhand des Verpackungsdesigns der Produkte wird auf den ersten Blick klar, aus welcher Pflanzenbasis die Produkte bestehen”, informiert Penny in einer Mitteilung. Dennoch, mit schmissigen Sprüchen wie “Sei kein Weichei, mach’s eifrei” will der Discounter auch Skeptiker der vegetarischen und veganen Ernährung dazu animieren, die fleischfreien Artikel in den Einkaufswagen zu legen.