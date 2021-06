Schmutzige Luft in Städten: Europäischer Gerichtshof verurteilt Deutschland

Anzeige

Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof: Der EuGh hat Deutschland verurteilt, weil jahrelang in vielen Städten die Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickoxid erheblich überschritten wurden. Die Bundesrepublik habe damit EU-Recht gebrochen, entschieden die höchsten EU-Richter am Donnerstag in Luxemburg.

Die EU-Kommission hat Deutschland verklagt, weil seit 2010 die Jahres- und Stundengrenzwerte für Stickstoffdioxid in zahlreichen Gebieten überschritten wurden. Mit dem Urteil sind neue Auflagen zum Beispiel für Dieselfahrzeuge im Einzelfall nicht ausgeschlossen.

Allerdings hat sich die Luftqualität in deutschen Städten zuletzt verbessert, unter anderem wegen der Corona-Krise. Das Umweltbundesamt berichtete im Februar, 2020 seien in deutlich weniger als zehn deutschen Städten NO2-Grenzwerte überschritten worden - statt 25 im Jahr davor. Betroffen waren 2020 unter anderen München und Hamburg.