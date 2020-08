Schlappe für Amazon: Bundesverfassungsgericht gibt Verdi Recht

Anzeige

Karlsruhe. Es ist eine neue Volte im Zoff zwischen Amazon und Gewerkschaften: Der Online-Handelsriese Amazon ist mit Verfassungsbeschwerden gegen Streiks auf Betriebsparkplätzen gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht nahm die beiden Klagen nicht zur Entscheidung an und bestätigte damit Urteile des Bundesarbeitsgerichts von 2018. Amazon werde durch die Streiks, unter anderem in Pforzheim, nicht in seinen Grundrechten auf Eigentum und unternehmerische Handlungsfreiheit verletzt, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Mittwoch mit. (Az. 1 BvR 719/19 u.a.)

Der Hintergrund: Gewerkschafter und Streikende hatten sich an zwei Standorten, Pforzheim und Koblenz, kurz vor Schichtbeginn auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang versammelt. Aus Sicht von Amazon ein No-Go, schließlich hat dort das Unternehmen Hausrecht.

Verdi und Amazon streiten schon lange

Aus Sicht der Gerichte ändert das aber nichts daran, dass die Ansprache von Mitarbeitern nur auf dem Parkplatz möglich sei - was schließlich zum Streik dazugehöre. Die entsprechende Entscheidung des Arbeitsgerichts bestätigte nun das Verfassungsgericht.

Die Gewerkschaft Verdi versucht seit Jahren, den US-Versandhändler zur Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels zu bringen. Der Versandgigant will seine Mitarbeiter hingegen wie Beschäftigte der Logistikbranche behandeln - was schlechtere Löhne mit sich bringt. In dem Konflikt sind Gewerkschaften und Amazon schon öfter aneinander geraten, Amazon hatte laut Verdi unter anderem Unterschriftenkampagnen unter Mitarbeitern gegen Verdi vorangetrieben.